PlayStation Showcase | Il remake è ufficiale: annunciato Metal Gear Solid Delta con un teaser!

Dopo anni di rumor e voci di corridoio, nel corso del PlayStation Showcase di ieri sera è stato finalmente annunciato il remake di Metal Gear Solid 3: Snake Eater, si chiama Delta e c’è un teaser

Sono passati almeno due anni dall’inizio dei rumor su un probabile ritorno della saga di Metal Gear. Che fosse sotto ferma di Remake o di Sequel poco importava, l’importante era parlarne e alimentare una curva di hype sempre crescente arrivata poi a culminare ieri sera, in un PlayStation Showcase di casa Sony ricco di novità, trailer corposi e tanta carne al fuoco. E proprio in questa grigliata mista troviamo l’annuncio ufficiale che tutti stavamo aspettando: il ritorno di Metal Gear è reale. Nuovi adepti e appassionati di vecchia data possono tornare a vivere Metal Gear Solid 3: Snake Eater sotto una nuova forma. Accantonato il numero, il titolo si chiamerà Metal Gear Solid Delta (Δ): Snake Eater e sarà multipiattaforma, come vociferato ultimamente, e dunque disponibile su PC, PS5 e Xbox Series X | S sin dal lancio.

Nel corso dell’avventura di Big Boss potremo dunque riscoprire come è nata la sua leggenda e di come essa si sia forgiata nel corso dell’Operazione Snake Eater. Il remake sarà caratterizzato dalle voci originali dei protagonisti, da una ricca storyline e dalle amate meccaniche survival in ambienti ostili, il tutto enfatizzato da una grafica senza precedenti e da un rinnovato comparto audio. Con l’occasione, ne è stato divulgato anche il primo teaser, che trovate qua sotto.

Il team di sviluppo ha anche rilasciato un messaggio, che trovate qua sotto:

Vi ringraziamo e apprezziamo sinceramente il vostro continuo supporto. Attualmente il team di sviluppo sta lavorando per creare un ambiente in cui i fan possano sperimentare e godere della serie METAL GEAR sulle più recenti piattaforme. Stiamo realizzando METAL GEAR SOLID Δ: SNAKE EATER, il remake di Metal Gear Solid 3: Snake Eater, uno dei capitoli più amati del franchise che racconta le origini di Snake. Stiamo lavorando duramente affinché METAL GEAR SOLID Δ: SNAKE EATER riproponga fedelmente la storia e il design del gioco originale, evolvendo al contempo il gameplay con una grafica straordinaria e una user experience innovativa.

Avete visto il primo teaser trailer di Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, il remake tanto atteso?