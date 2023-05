PlayStation Showcase 2023: tutti gli annunci dell’evento

Ieri sera si è tenuto il PlayStation Showcase 2023 e in questo articolo potrete trovare tutti gli annunci e i giochi mostrati durante l’evento

Dopo un lungo silenzio finalmente Sony è tornata a far parlare di se con un nuovo PlayStation Showcase. Durante la presentazione di ieri sera infatti abbiamo avuto modo di assistere ad un gran numero di trailer dedicati sia a giochi già annunciati che a complete novità. Se vi siete persi il PlayStation Showcase 2023 e volete recuperare rapidamente tutti i suoi contenuti, in questo articolo potrete comodamente trovare tutti gli annunci e i giochi mostrati durante l’evento.

Helldivers 2 | PlayStation Showcase 2023: tutti gli annunci

Per inaugurare il PlayStation Showcase è arrivato un annuncio tanto apprezzato quanto inatteso: Helldivers 2. Il primo capitolo è un frenetico twin stick shooter coperativo che vanta una fan base davvero molto vasta, ma a quanto pare questo sequel ha intenzione di intraprendere una strada molto diversa. Helldivers 2 infatti sarà uno sparatutto in terza persona e permetterà ai giocatori di affrontare le orde aliene in modo ancora più diretto.

Immortals of Aveum | PlayStation Showcase 2023: tutti gli annunci

Immortals of Aveum è uno sparatutto in prima persona fantasy in sviluppo da parte di Ascendant Studios e pubblicato da Electronic Arts. In questo titolo vestirete i panni di Jack, un mago combattente in grado di usare i suoi incantesimi per decimare intere orde di nemici e dovrete impegnarvi per salvare il mondo di Aveum dalla guerra eterna che lo sta devastando. Se volete dare un’occhiata al titolo, in calce qui sotto potrete trovare il gameplay trailer mostrato durante l’evento:

Ghostrunner 2 | PlayStation Showcase 2023: tutti gli annunci

Da 505 Games e One More Level arriva un sequel davvero molto gradito: Ghostrunner 2. In questo secondo capitolo i giocatori vestiranno nuovamente i panni del Ghostrunner, ma questa volta potrebbero essere costretti ad avventurarsi nel mondo esterno alla torre. Durante il breve trailer abbiamo potuto scorgere tante scene di frenetico gameplay action tipiche del primo capitolo e a quanto pare ora sembra che siano state aggiunte anche delle adrenaliniche sequenze in moto.

Phantom Blade 0 | PlayStation Showcase 2023: tutti gli annunci

Restando in tema di novità, durante lo Showcase è stato annunciato a sorpresa Phantom Blade 0. Questo titolo è ambientato in una versione steampunk/dark fantasy della Cina antica e vede come protagonista Soul, un assassino estremamente abile al servizio di una potente organizzazione. Per il momento purtroppo non si sa nulla di un possibile periodo di lancio, ma almeno abbiamo avuto modo di osservare bene il frenetico gameplay del gioco grazie al lungo trailer mostrato durante l’evento.

Sword of the Sea | PlayStation Showcase 2023: tutti gli annunci

Dagli sviluppatori di Journey arriva Sword of the Sea, un titolo con uno stile artistico davvero accattivante che di sicuro farà interessare tutti i fan delle opere di questo piccolo team di sviluppo. Per il momento non si sa molto sul titolo, ma sembra che giocandolo i giocatori avranno la possibilità di surfare sia tra le dune del deserto che tra le onde del mare.

The Talos Principle 2 | PlayStation Showcase 2023: tutti gli annunci

Se amate i puzzle game allora di sicuro avrete apprezzato molto l’annuncio del nuovo The Talos Principle 2. Questo titolo punta ad offrire ai giocatori enigmi da risolvere basati sulle stesse meccaniche del primo capitolo ma anche su nuove abilità come la manipolazione della gravità e la trasmissione dei pensieri.

Neva | PlayStation Showcase 2023: tutti gli annunci

Dai creatori di Gris arriva Neva, un platform a scorrimento che permetterà ai giocatori di vivere un’avventura davvero emozionante. In questo titolo vestirete i panni di Alba, una giovane donna legata ad un cucciolo di lupo che dovrà intraprendere un lungo viaggio in un mondo tanto incantevole quanto in decadimento. Qui sotto potrete trovare il trailer di annuncio mostrato durante l’evento:

Foamstars | PlayStation Showcase 2023: tutti gli annunci

Ovviamente in un PlayStation Showcase non poteva mancare Square Enix ma a quanto pare la compagnia ha deciso di debuttare con un titolo davvero particolare. Foamstars è un eccentrico sparatutto in terza persona in cui i giocatori dovranno darsi battaglia utilizzando delle armi che sparano schiuma.

Questa strana sostanza servirà ad eliminare i vostri avversari ma potrete anche utilizzarla per creare barriere, rampe sopraelevate, oppure percorsi per spostarsi rapidamente da una parte all’altra del campo da battaglia.

The Plucky Squire | PlayStation Showcase 2023: tutti gli annunci

Dopo un lungo silenzio finalmente abbiamo avuto modo di rivedere in azione The Plucky Squire. Questo originalissimo action adventure vede come protagonisti dei personaggi delle fiabe che dovranno uscire dai propri libri ed esplorare il mondo reale per cercare di salvare i propri amici. Il titolo al momento è previsto per il 2023 e grazie al nuovo trailer abbiamo avuto modo di osservare ancora una volta il suo affascinante gameplay.

Metal Gear Solid 3 Remake | PlayStation Showcase 2023: tutti gli annunci

Dopo tante settimane di rumor finalmente il remake di Metal Gear Solid 3: Snake Eater è stato finalmente annunciato. Il reveal trailer del gioco è interamente in CGI ma almeno ci ha permesso di rivedere tanti elementi caratteristici di questo gioco così iconico. Purtroppo oltre all’annuncio non sono state svelate altre informazioni come ad esempio un possibile periodo d’uscita ma forse ne sapremo di più durante il periodo del Summer Game Fest.

Towers of Aghasba | PlayStation Showcase 2023: tutti gli annunci

Towers of Aghasba è un nuovo GDR sandbox open world in sviluppo da parte di Dreamlit inc. In questo titolo i giocatori potranno costruire dei grandi accampamenti su di un’isola fantasy estremamente affascinante ed esplorabile liberamente. Purtroppo con l’annuncio del gioco non è stato svelato alcun periodo d’uscita ma almeno il trailer ci ha permesso di assistere a delle lunghe sequenze di gameplay.

Final Fantasy XVI | PlayStation Showcase 2023: tutti gli annunci

Dopo Foamstars ovviamente Square Enix non poteva non mostrare un nuovo trailer di Final Fantasy XVI. Ormai manca meno di un mese all’uscita di questo attesissimo action JRPG e grazie al nuovo trailer tutti i fan impazienti potranno avere qualcosa con cui sopportare meglio l’attesa. Se anche voi volete dare un’occhiata al nuovo trailer del gioco, potrete trovarlo in calce qui sotto:

Alan Wake 2 | PlayStation Showcase 2023: tutti gli annunci

Finalmente dopo una lunga attesa abbiamo avuto modo di vedere un po’ di gameplay di Alan Wake 2. Il nuovo trailer infatti ci ha permesso di seguire il punto di vista di un’agente dell’FBI che suo malgrado si ritroverà a dover affrontare le creature da incubo nate dalla mente dello scrittore Alan.

Assassin’s Creed Mirage | PlayStation Showcase 2023: tutti gli annunci

Ubisoft è finalmente tornata protagonista di un evento mostrando un lungo gameplay trailer di Assassin’s Creed Mirage. Questo nuovo capitolo farà sicuramente la felicità dei fan storici della saga, dato che a quanto pare punta a ritornare alle origini di Assassin’s Creed. Il titolo infatti si basa su un gameplay stealth classico tipico dei primi capitoli della serie e, proprio come il primo titolo del 2007, è ambientato nell’Asia occidentale.

Revenant Hill | PlayStation Showcase 2023: tutti gli annunci

Revenant Hill è un titolo davvero molto particolare mostrato durante il PlayStation Showcase. Fatta eccezione per l’affascinante stile artistico, il reveal trailer non ha mostrato molto per quanto riguarda il gameplay effettivo del gioco. Gli sviluppatori però hanno dichiarato che in questo gioco vestirete i panni di un gatto nero che ha perso la propria casa e che dovrà cercare di tirare avanti in un mondo eccentrico e oscuro.

Granblue Fantasy: Relink | PlayStation Showcase 2023: tutti gli annunci

Durante la presentazione abbiamo anche avuto modo di vedere Granblue Fantasy: Relink, uno degli action JRPG più attesi del momento. Il titolo originariamente era previsto per il 2022 ma successivamente è stato rinviato a data da destinarsi. Ora però grazie al nuovo trailer abbiamo finalmente un periodo d’uscita definitivo. A quanto pare infatti il gioco uscirà per PS4, PS5 e PC nel corso dell’inverno del 2023, quindi fra non troppo tempo.

Street Fighter 6 | PlayStation Showcase 2023: tutti gli annunci

Fra i tanti titoli interessanti in uscita il prossimo mese, Street Fighter 6 è certamente uno dei più attesi. Questo iconico picchiaduro targato Capcom ha già mostrato ampiamente il suo gameplay negli scorsi mesi e in occasione del PlayStation Showcase la compagnia ha deciso di pubblicare un trailer dedicato principalmente alla storia. Anche se molti giocatori non sono particolarmente interessati alla narrazione del titolo, questo video di sicuro li aiuterà a sopportare meglio questi ultimi giorni di attesa prima dell’uscita ufficiale.

Dragon’s Dogma 2 | PlayStation Showcase 2023: tutti gli annunci

Dopo lo scorso teaser, finalmente Capcom ha deciso di mostrare il nuovo Dragon’s Dogma 2 nella sua interezza grazie ad un trailer molto approfondito. Nel filmato mostrato durante lo showcase infatti abbiamo avuto modo di assistere a diverse sequenze di gameplay e abbiamo anche scoperto qualche dettaglio in più sulla storia del gioco. Purtroppo non abbiamo notizie per quanto riguarda un potenziale periodo d’uscita, ma almeno sappiamo che il progetto procede bene.

Resident Evil 4 Remake VR | PlayStation Showcase 2023: tutti gli annunci

Dopo una carrellata di titoli “classici” lo show si è spostato sui giochi per il PSVR2 e tra loro sicuramente uno di quelli che ha spiccato maggiormente è Resident Evil 4 Remake. L’ultimo survival horror di Capcom infatti in futuro avrà una modalità dedicata alla realtà virtuale che permetterà di vivere il gioco in maniera molto diversa grazie al nuovo visore di Sony.

Arizona Sunshine 2 | PlayStation Showcase 2023: tutti gli annunci

Se siete appassionati di VR sicuramente conoscerete Arizona Sunshine, il divertentissimo titolo dedicato a massacrare non morti in tanti modi diversi. Il primo capitolo ha riscosso un discreto successo tra i videogiocatori e ora a quanto pare sembra che stia per arrivare anche un sequel. Se siete interessati al titolo, qui sotto potrete trovare il ricco trailer mostrato durante l’evento.

Synapse | PlayStation Showcase 2023: tutti gli annunci

Se amate gli sparatutto per la realtà virtuale allora di sicuro sarete interessati a Synapse. Questo action shooter vi permetterà di utilizzare classiche armi da fuoco e telecinesi per affrontare i pericoli che si celano nella mente dei vostri nemici. Il titolo sarà disponibile in esclusiva per il PSVR2 e sfrutterà appieno tutte le potenzialità del visore.

Marathon | PlayStation Showcase 2023: tutti gli annunci

Tra tutte le nuove IP presentate all’evento Marathon è certamente la più intrigante. Questo titolo è in sviluppo da parte di Bungie e, anche se il reveal trailer non è affatto chiaro, sembra che sarà uno sparatutto PVP online. Il gioco sarà disponibile sin dal day one per PC, PS5 e Xbox Series X | S e oltretutto offrirà a tutti i giocatori la possibilità di giocare in crossplay.

Destiny 2: The Final Shape | PlayStation Showcase 2023: tutti gli annunci

Ovviamente, anche se ha presentato un nuovo titolo, Bungie non poteva astenersi dal mostrare qualcosa di legato a Destiny 2. La compagnia infatti ha trasmesso durante lo Showcase un breve teaser della nuova espansione The Final Shape. Purtroppo il trailer non ha mostrato sequenze di gameplay, ma a quanto pare avremo modo di saperne di più sul DLC durante lo Showcase di Destiny del 22 agosto.

Concord | PlayStation Showcase 2023: tutti gli annunci

Oltre a Marathon sembra che un’altra nuova IP stia per sbarcare in casa PlayStation. Verso la fine dell’evento infatti è stato annunciato Concord, un nuovo titolo in sviluppo da parte di Firewalk Studio, il team di sviluppo recentemente acquistato da Sony.

Purtroppo dal breve teaser trailer non è possibile avere una chiara idea di come sarà il titolo, ma è probabile che sarà ambientato nello spazio ed avrà una forte componente multiplayer.

Marvel’s Spider-Man 2 | PlayStation Showcase 2023: tutti gli annunci

Per concludere l’evento ovviamente Sony ha mostrato uno dei suoi titoli più attesi del momento: Spider-Man 2. Il nuovo titolo di Insomniac Games infatti si è mostrato in tutto il suo splendore grazie ad una lunga sequenza di gioco davvero mozzafiato. Se volete dare un’occhiata a quanto mostrato durante l’evento, qui sotto potrete trovare l’intero gameplay trailer.

Questo è tutto per il PlayStation Showcase!

Qui si conclude il nostro articolo di recap dedicato a tutti gli annunci più importanti del PlayStation Showcase. Se siete interessati a saperne di più sui vari titoli mostrati durante l’evento non dovrete fare altro che tenere sotto controllo il nostro sito nelle prossime ore.

Se siete interessati a restare aggiornati riguardo tutte le novità sul mondo dei videogiochi e tanto altro ancora, allora continuate a seguirci qui su tuttotek.it. Inoltre, in caso vogliate acquistare qualche gioco ad un prezzo vantaggioso, vi suggeriamo di dare un’occhiata alle tante offerte presenti su Kinguin.