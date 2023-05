PlayStation Showcase | Marvel’s Spider-Man 2 torna con un esteso gameplay trailer!

Sul palco del PlayStation Showcase si è presentato anche l’attesissimo Marvel’s Spider-Man 2, con un gameplay trailer di circa 10 minuti: scopriamo insieme tutti i dettagli in questo articolo dedicato

Sebbene sia stato scevro di vero e proprio gameplay e date d’uscita, il PlayStation Showcase di Sony di ieri sera si è comunque rivelato essere un bello spettacolo, specialmente in attesa di un Summer Game Fest che si preannuncia ricchissimo di novità. Nel mentre, però, ieri sera abbiamo avuto modo di dare uno sguardo al vociferato remake di Metal Gear Solid 3, e abbiamo confermato le date d’uscita di Alan Wake 2 e Assassin’s Creed Mirage. Infine, ovviamente, a chiusura dello spettacolo, è arrivato anche Marvel’s Spider-Man 2 (prevedibilissimo).

Marvel’s Spider-Man 2 si mostra con un gameplay trailer davvero… entusiasmante!

Un gameplay trailer di circa dieci minuti ha consentito a tutti gli spettatori di dare finalmente uno sguardo approfondito al gameplay ed ha anche svelato uno dei villain, Kraven il cacciatore. L’ultima volta che abbiamo potuto vedere Marvel’s Spider-Man 2 fu al PS5 Showcase del 2021, tanto per dire. Tornano dunque Peter Parker e Miles Morales a New York, per combattere, insieme, uno dei nemici più famosi dell’Uomo-Ragno: Venom. In realtà, nel trailer (che trovate qua sotto) vediamo Peter Parker usare la tuta Simbionte in combattimento quindi, chissà…

Il gameplay trailer svela anche la possibilità di passare da Peter a Miles durante il gioco. Se la sezione di Peter è ricca di combattimenti, quella di Miles è inizialmente più votata allo stealth: il ragazzo deve infiltrarsi in un magazzino pieno di nemici. Dopodiché si unisce a Peter per seminare panico e distruzione in città. Trovate tutto qua sopra insomma, guardatelo!

Avete visto il gameplay trailer di Marvel’s Spider-Man 2 presentato nel corso del PlayStation Showcase di ieri sera? Fatecelo sapere qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di Kinguin!