PlayStation Plus: tutti i giochi disponibili al lancio del nuovo servizio

Sony ha recentemente annunciato i giochi che saranno disponibili al lancio del nuovo PlayStation Plus e in questo articolo potrete trovarli tutti

Presto sarà finalmente disponibile il nuovo PlayStation Plus di Sony. Questo servizio permetterà agli abbonati (in base al tipo di abbonamento effettuato) di accedere ad un grande catalogo di titoli pubblicati sulle principali console PlayStation. Il nuovo PlayStation Plus sarà disponibile in Europa a partire dal 23 giugno, ma intanto Sony ha già pubblicato un elenco con tutti i giochi che saranno disponibile nel periodo di lancio del servizio.

Giochi PlayStation 4 e PlayStation 5

Nel nuovo PlayStation Plus sono ovviamente presenti tantissimi giochi per PS4 e PS5. I titoli disponibili al lancio sono davvero ottimi e sono pubblicati sia dai PlayStation Studios che da partner di terze parti. Qui di seguito potrete trovare l’elenco completo dei giochi per PS4 e PS5 che saranno disponibili sul servizio nel periodo di lancio:

Titoli PlayStation Studios Alienation (PS4) Bloodborne (PS4) Concrete Genie (PS4) Days Gone (PS4) Dead Nation Apocalypse Edition (PS4) Death Stranding (PS4 e PS5) Death Stranding Director’s Cut (PS4 e PS5) Demon’s Souls (PS5) Destruction AllStars (PS5) Everybody’s Golf (PS4) Ghost Of Tsushima Director’s Cut (PS4 e PS5) God of War (PS4) Gravity Rush (PS4) Gravity Rush 2 (PS4) Horizon Zero Dawn (PS4) Gravity Rush Remastered (PS4) Infamous First Light (PS4) Infamous Second Son (PS4) Knack (PS4) LittleBigPlanet 3 (PS4) LocoRoco Remastered (PS4) LocoRoco 2 Remastered (PS4) Marvel’s Spider-Man (PS4) Marvel’s Spider-Man: Miles Morales (PS4 e PS5) Matterfall (PS4) MediEVil (PS4) Patapon Remastered (PS4) Patapon 2 Remastered (PS4) Resogun (PS4) Returnal (PS5) Shadow of the Colossus (PS4) Tearaway Unfolded (PS4) The Last Guardian (PS4) Until Dawn (PS4) The Last of Us Remastered (PS4) The Last of Us: Left Behind (PS4) Uncharted The Nathan Drake Collection (PS4) Uncharted 4: A Thief’s End (PS4) WipeOut Omega Collection (PS4) Uncharted: The Lost Legacy (PS4)

Titoli di terze parti Ashen (PS4) Assassin’s Creed Valhalla (PS4 e PS5) Batman: Arkam Knight (PS4) Celeste (PS4) Cities: Skyline (PS4) Control: Ultimate Edition (PS4 e PS5) Dead Cells (PS4) Far Cry 3 Remastered (PS4) Far Cry 4 (PS4) Final Fantasy XV Royal Edition (PS4) For Honor (PS4) Hollow Knight (PS4) Marvel’s Guardians of the Galaxy (PS4 e PS5) Mortal Kombat 11 (PS4 e PS5) Naruto shippuden: Ultimate Ninja Storm 4 (PS4) NBA 2K22 (PS4 e PS5) Outer Wilds (PS4) Red Dead Redemption 2 (PS4) Resident Evil (PS4) Soulcalibur VI (PS4) South Park: The Fractured but Whole (PS4) The Artful Escape (PS4 e PS5) The Crew 2 (PS4) Tom Clancy’s The Division (PS4)



Classici PlayStation e PSP – PlayStation Plus: tutti i giochi disponibili al lancio

Oltre ai titoli moderni sono presenti anche tante opere iconiche che hanno fatto la storia di PlayStation. Alcuni di questi giochi saranno disponibili nella loro versione originale, mentre altri invece saranno rimasterizzati per offrire ai giocatori diverse migliorie. Inoltre, in caso abbiate già acquistato una versione digitale di questi titoli, non sarete costretti ad abbonarvi al PlayStation Plus per giocarli su PS4 e PS5. Qui di seguito potrete trovare l’elenco completo dei Classici PlayStation e dei giochi per PSP che saranno disponibili sul servizio nel periodo di lancio:

Titoli PlayStation Studios (originali) Ape Escape Hot Shots Golf I.Q. Intelligent Qube Jumping Flash! Syphon Filter Super Stardust Portable

Titoli PlayStation Studios (remastered) Ape Escape 2 Arc The Lad: Twilight of the Spirits Dark Cloud Dark Cloud 2 FantaVision Hot Shots Tennis Jak II Jak and Daxter: The Precursor Legacy Rogue Galaxy Jak 3 Siren Wild Arms 3

Titoli di terze parti (classici) Mr. Driller Tekken 2 Worms World Pary Worms Armageddon

Titoli di terze parti (remastered) Bioshock Remastered Borderlands The Handsome Collection Bulletstorm: Full Clip Edition Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning LEGO Harry Potter Collection



Titoli originali PlayStation 3 – PlayStation Plus: tutti i giochi disponibili al lancio

Gli abbonati al nuovo PlayStation Plus potranno inoltre giocare anche a tantissimi ottimi titoli per PlayStation 3. Questi giochi però non potranno essere scaricati e installati come gli altri, ma sarete purtroppo costretti a giocarli in streaming. Questo però vuol dire che potrete usufruire di questi prodotti non solo su PS4 o PS5, ma anche su PC grazie all’app Sony dedicata. Qui di seguito potrete trovare l’elenco completo dei giochi PS3 che sarà possibile giocare in streaming nel periodo di lancio del servizio:

Titoli PlayStation Studios Crash Commando Demon’s Souls Echochrome Hot Shots Golf: Out of Bounds Hot Shots Golf: World Invitational Ico Infamous Infamous 2 LocoRoco Cocoreccho! Infamous: Festival of Blood MotorStorm Apocalypse MotorStorm RC Puppeteer Rain Ratchet & Clank: Quest For Booty Ratchet & Clank: A Crack in Time Resistance 3 Ratchet & Clank: Into the Nexus Super Stardust HD Tokyo Jungle When Vikings Attack

Titoli di terze parti Asura’s Wrath Castlevania: Lords of Shadow 2 Devil May Cry HD Collection Enslaved: Odyssey to the West F.E.A.R. Lost Planet 2 Ninja Gaiden Sigma 2 Red Dead Redemption: Undead Nightmare



Demo a tempo – PlayStation Plus: tutti i giochi disponibili al lancio

Il nuovo PlayStation Plus vi permette di giocare a tantissimi giochi completi, ma vi consente anche di provare diversi titoli prima di acquistarli. Gli abbonati al servizio infatti potranno giocare per un massimo di due ore alla versione completa di alcuni prodotti recenti. Qui di seguito troverete tutti i giochi che dispongono di una demo a tempo dedicata agli abbonati PlayStation Plus:

Titoli PlayStation Studios Uncharted: Legacy of Thieves Collection Horizon Forbidden West

Titoli di terze parti Cyberpunk 2077 Farming Simulator 22 Tiny Tina’s Wonderland WWE 2K22



Tanti altri titoli in arrivo!

Questi sono tutti i giochi e le demo che saranno disponibili durante il periodo di lancio del nuovo PlayStation Plus. I titoli di questo servizio però non resteranno invariati nel tempo, ma al contrario si aggiorneranno ogni mese con tante nuove aggiunte che si andranno ad affiancare ai classici giochi gratis mensili che già vengono offerti agli abbonati al servizio base. Inoltre col tempo arriveranno di sicuro anche tante esclusive recenti, ma sappiate che Sony ha dichiarato che i più importanti titoli PlayStation non saranno aggiunti al Plus sin dal day one.

Se siete interessati a restare aggiornati riguardo tutte le novità sul mondo dei videogiochi e tanto altro ancora, allora continuate a seguirci sempre qui su tuttoteK.