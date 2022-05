Nuova NVIDIA GeForce RTX 4090: design simile alla RTX 30

Dalla posizione e dalle dimensioni dei pad termici per i chip di memoria, della NVIDIA GeForce 4090 supponiamo che la GPU sia circondata da 10 chip di memoria. Questo potrebbe indicare un’interfaccia di memoria a 320 bit, rendendo questa scheda un possibile successore dell’originale RTX 3080 . Il dispositivo di raffreddamento di per sé ha uno spessore di oltre 2 slot e sembra essere spesso quanto il dispositivo di raffreddamento RTX 3090 FE .

Le alette in alluminio della NVIDIA GeForce 4090 Founders Edition sembrano avere una finitura opaca grigio scuro. Questo potrebbe indicare una qualche forma di trattamento superficiale della ceramica che migliora la dissipazione del calore. La base del dissipatore a contatto principale con la GPU e i chip di memoria, sembra essere una piastra a camera di vapore con una superficie in rame nichelato.

Nella nuova NVIDIA GeForce 4090 , l’aria viene aspirata da un’estremità della scheda, scorrendo attraverso la soluzione di raffreddamento. Quest’ultima composta da alette in alluminio infilzate da una serie di tubicini di calore. Viene ventilato attraverso il retro della scheda, con una seconda ventola in configurazione “pull”.

Aniello Cozzolino

Ciao a tutti!!! Sono Aniello Cozzolino, ma potete chiamarmi semplicemente Nello. Amo il cinema, i fumetti, serie tv, il calcio e sono da sempre un appassionato di computer e video games (il che mi ha portato a laurearmi in Informatica). Poi, con il tempo è nato in me l'amore per l'escursionismo, per il trekking, lo snorkeling, le immersioni, ma la mia vera natura un po' NERD non mi ha mai abbandonato ;)