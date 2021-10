PlayStation: Sony assume il boss di Apple Arcade per entrare nel mercato mobile

Una figura importante di Apple Arcade entra a far parte di Sony PlayStation per espandersi nel mercato mobile. Scopriamo tutti i dettagli in questa news

Sembra proprio che Sony abbia intenzione di fare sul serio per quanto riguarda il mercato mobile. La stessa compagnia nipponica non ha mai fatto mistero di voler investire molto su tali piattaforme, e proprio negli scorsi mesi lo stesso Jim Ryan (presidente della compagnia) si era lasciato andare ad alcune dichiarazioni circa l’arrivo di alcune popolari IP first party su mobile. A dimostrazione di quanto sopra riportato, è stata di recente confermata una nuova importante assunzione proprio per quanto riguarda l’idea di Sony PlayStation di entrare definitivamente nel mercato mobile.

Nuova assunzione per Sony PlayStation, Novità in arrivo per il mercato mobile?

L’assunzione di Nicola Sebastiani come head of content per il servizio PlayStation mirato al mercato mobile testimonia quanto grandi siano le ambizioni di Sony per questo mercato. Sebastiani infatti vanta nel proprio curriculum un’esperienza pluriennale in tale ruolo per Apple Arcade, il servizio di gaming mobile della casa di Cupertino, che dalla sua nascita ha visto crescere rapidamente la propria popolarità.

L’esperienza di Sebastiani in quest’ambito potrebbe infatti risultare determinante nel successo del servizio di Sony. A fronte anche di quanto affermato negli scorsi mesi sempre dal colosso nipponico, potremmo considerare questo evento come uno dei primi passi volti a porre le fondamenta dei grandi progetti che a quanto pare la compagnia è determinata a realizzare. Sappiamo tuttavia ancora poco su tali progetti, e, sebbene le premesse per un futuro roseo comincino a concretizzarsi, attenderemo di scoprire di più dai futuri annunci in merito.

E voi cosa ne pensate? Fate parte della community di giocatori mobile e siete incuriositi di scoprire cosa Sony ha in serbo per queste piattaforme? Fatecelo sapere nei commenti e rimanete sintonizzati su tuttoteK per tutte le news in merito. Per acquistare videogame a prezzo scontato, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di Instant Gaming.