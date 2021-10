NVIDIA DLSS: ora disponibile su 120 giochi

NVIDIA DLSS è disponibile in 120 giochi e applicazioni, la rapida adozione della tecnologia di Super Sampling leader del settore continua con 10 nuovi giochi nel mese di ottobre

Con altri 10 giochi che ne riceveranno il supporto questo mese, NVIDIA DLSS sta accelerando le prestazioni di 120 giochi e app, tra cui il titolo appena rilasciato, Back 4 Blood. Il mese di ottobre sarà un mese fondamentale anche per l’arrivo del supporto del DLSS di NVIDIA per Baldur’s Gate 3, Chivalry 2, Crysis Remastered Trilogy, Rise of the Tomb Raider, Shadow of the Tomb Raider, Sword and Fairy 7 e Swords of Legends Online. Inoltre, ricordiamo che la tecnologia è disponibile in alcuni giochi appena rilasciati, tra cui Alan Wake Remastered e F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch.

NVIDIA DLSS: altri 1o giochi compabili

Back 4 Blood è ora disponibile e ottiene fino al 46% di incremento delle prestazioni grazie al DLSS di NVIDIA

Back 4 Blood è finalmente disponibile! Con l’estinzione dell’umanità in ballo, i giocatori combatteranno contro il nemico per salvare la popolazione attraverso una serie di livelli in una campagna cooperativa con elementi randomizzati, un sistema di loadout unico e 8 diversi e unici personaggi. Utilizzando il DLSS di NVIDIA, le prestazioni in Back 4 Blood aumenteranno fino al 46%, offrendo una qualità dell’immagine nitida e permettendo praticamente a tutti i giocatori in possesso di una GeForce RTX di massimizzare la grafica in 4K a 60 FPS.

Crysis Remastered Trilogy in arrivo il 15 ottobre con NVIDIA DLSS e Ray Tracing

Dopo l’uscita di Crysis Remastered l’anno scorso, che presentava sia il DLSS di NVIDIA che il ray-tracing, Crytek e il partner Saber Interactive stanno lavorando al lancio di Crysis Remastered Trilogy. Con l’aggiunta di quest’ultimo – in uscita il 15 ottobre – tutti e tre i giochi Crysis Remastered godranno del DLSS di NVIDIA e di riflessi in ray-tracing, insieme a texture, modelli, illuminazione e ambienti migliorati, offrendo ai giocatori PC la migliore esperienza Crysis.

Rise of the Tomb Raider e Shadow of the Tomb Raider ricevono grandi potenziamenti con gli aggiornamenti DLSS

Shadow of the Tomb Raider è stato uno dei primi giochi RTX, aggiungendo ombre in ray-tracing di ultra-qualità e il DLSS 1.0 di NVIDIA all’inizio del 2019. Il 18 ottobre, Shadow of the Tomb Raider verrà aggiornato con l’ultima versione del DLSS, migliorando sia la qualità dell’immagine che le prestazioni. Inoltre, il DLSS arriverà anche su Rise of the Tomb Raider, il secondo gioco della trilogia, uscito originariamente nel 2016. In Shadow of the Tomb Raider, le prestazioni – grazie al DLSS di NVIDIA – raddoppiano in 4K, con impostazioni massime e ray tracing attivato. E in Rise of the Tomb Raider, il DLSS aumenta le prestazioni fino al 75%, permettendo a tutti i giocatori GeForce RTX di giocare a oltre 60 FPS in 4K, con le impostazioni massime attivate. I giocatori potranno anche giocare a entrambi i giochi Tomb Raider quando si trovano lontani dal loro computer grazie a GeForce NOW, il servizio di cloud gaming di NVIDIA.

Baldur’s Gate 3: fino all’88% più veloce grazie a NVIDIA DLSS

L’ultimo aggiornamento di Baldur’s Gate 3 arriva questa settimana su Steam, portando con sé tantissime nuove ed eccitanti caratteristiche, tra cui il DLSS di NVIDIA! Con il supporto del DLSS, le prestazioni sono aumentate fino all’88% in 4K, permettendo ai possessori di GeForce RTX 3060 Ti e GPU più potenti di giocare a Baldur’s Gate 3 a 4K 60 FPS con le impostazioni massime.

Chivalry 2 ora fino al 45% più veloce con l’aggiornamento del DLSS – dal 26 ottobre

Chivalry 2 di Torn Banner Studios è un videogioco d’azione hack and slash multiplayer a 64 giocatori incredibilmente divertente. Il 26 ottobre, Chivalry 2 introdurrà il DLSS con un nuovo aggiornamento, aumentando le prestazioni fino al 45% e permettendo a tutti i giocatori GeForce RTX di giocare in 4K a oltre 60 FPS, con le impostazioni massime attivate. I giocatori potranno anche dilettarsi con Chivalry 2 su GeForce NOW con il supporto del DLSS di NVIDIA!

Sword and Fairy 7 viene lanciato il 21 ottobre con NVIDIA DLSS e Ray Tracing – il DLSS raddoppia le prestazioni!

Sword and Fairy è un franchise RPG cinese di lunga data ed è stato fonte di ispirazione per spettacoli televisivi, rappresentazioni teatrali e tanto altro. L’ultimo titolo principale del franchise, Sword and Fairy 7, sarà lanciato il 21 ottobre alle 6:00 (CET) con riflessi in ray tracing, ombre in ray tracing, caustiche in ray tracing, occlusione ambientale e illuminazione globale Spatiotemporal Importance Resampling for Many-Light Ray Tracing (ReSTIR). Quando si massimizzano tutte le potenzialità del ray-tracing nel gaming, il DLSS offre oltre il doppio delle prestazioni.

Swords of Legends Online ottiene un incremento delle prestazioni del 60% con NVIDIA DLSS

Swords of Legends Online di Wangyuan Shengtang Entertainment Technology Company è stato lanciato a luglio, offrendo ai giocatori un nuovo MMORPG fantasy da esplorare. Il 14 ottobre, i giocatori in possesso di GeForce RTX potranno godere di una migliore qualità dell’immagine e di prestazioni ancora più rapide grazie a un aggiornamento all’ultima versione di NVIDIA DLSS che offre un incremento delle prestazioni sino al 60%.

F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch è ora disponibile con Ray Tracing e con un aumento delle prestazioni di 3 volte grazie al DLSS

Se amate il sottogenere metroidvania, assicuratevi di provare il recente F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch, che vanta ray tracing, NVIDIA DLSS e NVIDIA Reflex. Con tutto abilitato e con le impostazioni al massimo, la grafica di F.I.S.T. presenta riflessi in ray-tracing, illuminazione globale e caustica. La latenza del sistema è ridotta al minimo grazie a NVIDIA Reflex per un’esperienza più reattiva. Infine, il DLSS accelera le prestazioni di 3 volte! Per tutti i dettagli e i grafici delle prestazioni, leggete il nostro articolo dedicato al lancio di F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch. Inoltre, i membri di GeForce Now Founders e Priority potranno effettuare lo streaming del gioco con le bellissime funzionalità RTX abilitate.

NVIDIA DLSS raddoppia le prestazioni in Alan Wake Remastered

E, nel caso l’aveste dimenticato, il remaster di Alan Wake – grande successo del 2010 – è stato lanciato all’inizio di questo mese con NVIDIA DLSS, che accelera le prestazioni fino a 2 volte in 4K. Correte all’Epic Games Store per prendere una copia di questo action-thriller molto acclamato dalla critica, che si collega al capolavoro RTX di Remedy, Control. Dalla sezione software è tutto, continuate a seguirci!