Sony: “porteremo le esclusive di PlayStation anche sul mercato mobile”

Da Jim Ryan arriva la conferma che Sony è interessata a realizzare titoli per il mercato mobile basati sulle esclusive PlayStation

Dopo Nintendo, anche l’altro grande colosso dell’intrattenimento digitale si unisce alla tendenza degli ultimi anni: Sony ha ufficialmente confermato oggi una voce di lunga data riferendo che prevede di espandere i franchise di PlayStation nel “regno” dei dispositivi mobile. Nello specifico, la società prevede di “esplorare” il mercato in questione con uno dei tanti franchise nel suo catalogo per “accogliere milioni di nuovi giocatori nella famiglia PlayStation”. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.

Dopo Nintendo anche Sony è pronta a sbarcare sul mercato mobile, ecco le esclusive PlayStation che meglio si adatterebbero a questo settore

Avevamo già sentito diverse voci che riferivano di una spinta verso il mobile fosse nei piani per PlayStation, le stesse erano state confermate da un recente annuncio di lavoro che riferiva che Sony era alla ricerca di un nuovo dirigente proprio per questo settore. Il colosso ha finalmente confermato queste voci durante l’ultima riunione sulla strategia aziendale, in cui il CEO di Sony Interactive Entertainment, Jim Ryan, ha dichiarato: “Abbiamo pensato a come i giocatori apprezzano i nostri contenuti e abbiamo avuto un certo successo iniziale con la sperimentazione di giochi e app per dispositivi mobili per fornire più scelta ai giocatori.”Ryan ha poi aggiunto quanto segue:

Il mercato mobile è solo una delle aree che stiamo esplorando per raggiungere milioni di giocatori al di là delle nostre piattaforme di riferimento. PlayStation ha un vasto catalogo di IP proprietarie che possono passare al mercato per smartphone e completare il panorama dei nostri giochi AAA o giochi di servizio dal vivo. Stiamo esplorando il mercato della telefonia mobile con alcuni meravigliosi franchise PlayStation, quindi rimanete sintonizzati.

Dato quanto è stato proficuo il settore mobile per Nintendo (e dato che Xbox ce la farà con le opzioni Game Pass Cloud), non è una sorpresa vedere anche Sony muoversi verso questa direzione. Sebbene ci siano alcune saghe PlayStation che potrebbero non necessariamente effettuare il passaggio al mobile (non un gioco mobile che chiunque vorrebbe giocare, comunque), ci sono diversi giochi che si adatterebbero decisamente bene a questo settore, il riferimento è, in particolare, a Sly Cooper e Jak & Daxter.

Vi terremo aggiornati su tutti i futuri sviluppi in merito. Nel frattempo, restate sempre sintonizzati su tuttoteK per tutte le notizie e le curiosità dal mondo del gaming e non solo. Da ultimo, per i codici di download dei videogiochi a prezzi scontati vi invitiamo a dare un’occhiata allo store di Instant-Gaming.com.