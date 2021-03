Outriders: un video mostra una devastante build del Pyromancer

L’oramai imminente nuovo shooter di People Can Fly, Outriders, ci presenta una devastante build del Pyromancer grazie ad un nuovo video

Manca oramai una manciata di ore al debutto di Outriders, il nuovo shooter firmato People Can Fly che sarà disponibile a partire dalla giornata di domani, ma con i preload già disponibili tramite le varie piattaforme. Il titolo, di cui vi abbiamo già parlato nella nostra anteprima, ci permetterà di impersonare una delle quattro classi di personaggio pensate dal team, ognuna dotata dei propri punti di forza e poteri peculiari. E per prepararci al meglio all’imminente debutto, gli sviluppatori hanno pensato di proporre un nuovo video, incentrato su di una devastante build legata alla classe del Pyromancer. Video che, come di consueto, vi proponiamo all’interno della news.

Outriders: il Pyromancer si mostra in una devastante build

Il filmato in questione, intitolato Fire Witch, ci presenta una sorta di guida per quanto riguarda la costruzione della classe Pyromancer, così da dare vita ad un avatar digitale dalla potenza semplicemente devastante. La build in questione si focalizza su abilità come Overheat, F.A.S.E.R Beam ed Eruption, così da permettere al personaggio in questione di causare un’ingente quantità di danni agli avversari.

Per poter dare vita a questa personalizzazione, il giocatore avrà bisogno dell’equipaggiamento leggendario Lava Lich, capace di aumentare del 40% il danno causato da Eruption, e diminuirne contemporaneamente il cooldown dell’abilità del 10%. Naturalmente, a tal proposito, sono presenti anche alcune mod, in grado di ampliare gli effetti appena descritti, come nel caso di Giga-Blast e Size Matters, rispettivamente in grado di aumentare il raggio d’azione di Eruption e F.A.S.E.R Beam del 100%.

Vi ricordiamo che Outriders sarà disponibile a partire da domani su PC, Stadia, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X e Xbox Series S. Gli abbonati a Xbox Game Pass, inoltre, lo troveranno compreso nel servizio sin dal day one, e se cercate una sottoscrizione a prezzo scontato, vi consigliamo di controllare su Instant Gaming.

