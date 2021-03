Jeremy Strong: sarà lui il protagonista del film Splendid Solution

L‘attore statunitense Jeremy Strong è stato ufficialmente scelto come protagonista di Splendid Solution

Nel film Splendid Solution, Jeremy Strong reciterà la parte del Dottor Jonas Salk passato alla storia come il padre del vaccino per la poliomielite. Una scelta che, in questo periodo di pandemia e no vax, potrebbe anche far riflettere.

Splendid Solution: la scelta di Jeremy Strong

Il film Splendid Solution può già vantare, oltre a Jeremy Strong nel cast, una produzione firmata da Shawn Levy e Dan Levine, una sceneggiatura scritta da Gillian Weeks che porterà sullo schermo il libro di Jeffrey Kluger. Un po’ com’era già accaduto con Lost Moon: The Perillous Voyage of Apollo 13 che poi è diventato il mastodontico Apollo 13 di Ron Howard (ne è passato di tempo da Happy Days).

Ricordiamo inoltre che l’attore protagonista della pellicola è già noto al mondo per la sua partecipazione in film del calibro di E venne il giorno, Robot & Frank, Lincoln, Black Mass – L’ultimo gangster, The Gentlemen ed anche Il processo ai Chicago 7 tra i vari.

Per quanto riguarda la televisione, invece, è anche uno dei protagonisti di Succession. I produttori Levy e Levine hanno poi già espresso tutto il loro entusiasmo per la scelta dell’attore e per la tematica molto attuale.

Non riusciamo a pensare a una storia più attuale da raccontare: il percorso di un uomo per salvare il mondo da una devastante pandemia mentre si cerca di superare la disinformazione da parte dei media e il modo in cui ha creduto così tanto nel vaccino da provarlo su se stesso e i suoi figli per dimostrare al mondo che era sicuro.

