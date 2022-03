One Piece Odyssey: il trailer del gioco RPG basato sull’opera di Eiichiro Oda

Nella giornata di ieri Bandai Namco ha rivelato il trailer di One Piece Odyssey, un nuovo gioco RPG della popolare serie giapponese

Si sa come One Piece sia da numerosi anni considerata una delle opere giapponesi più conosciute al mondo, sia per quanto riguarda il suo formato cartaceo, che per il suo adattamento animato. La serie è amata in modo equo da tutti i fan del mondo, sia dall’occidente che dalla stessa popolazione nipponica, grazie alla sua originale storia e alla composizione del suo cast, decisamente variegato e dai tratti più che iconici.

Attualmente, l’anime di One Piece è purtroppo stato forzato a una pausa (con delle cause dovute essenzialmente a un attacco hacker nei confronti dello studio d’animazione, la Toei Animation), e nel frattempo i fan in pari con il manga continuano a rimanere sconcertati e stupiti dalle trovate che l’autore Eiichiro Oda continua a rifilare in ogni capitolo. Nel frattempo, all’AnimeJapan 2022 sono state svelate nuove informazioni e piani per la serie, e tra la numerose novità come un gioco di carte, dettagli sul film e sul live-action, è stato mostrato anche il trailer di un nuovo gioco RPG, denominato One Piece Odyssey e pubblicato da Bandai Namco.

Il trailer di One Piece Odyssey, il nuovo gioco della serie

One Piece Odyssey si presenterà come un gioco di ruolo, ambientato nell’universo piratesco creato da Eiichiro Oda e che avrà modo di raccontare una storia del tutto nuova. Questo titolo vanta la produzione diretta dell’autore stesso di One Piece, che per l’occasione ha deciso d’inserire un nuovo personaggio, Adio, e nuove creature che vivono all’interno del suo mondo. La storia principale si concentrerà sulla ciurma di Cappello di Paglia che si troverà ad intraprendere un viaggio, quando verrà sorpresa da una tempesta venendo così scaraventata presso un’isola misteriosa. I vari membri della ciurma si ritroveranno sparpagliati sulle sponde dell’isola, e senza più una nave sulla quale tornare a bordo. Non resterà altro da fare che introdursi nelle profondità dell’isola, andando a scoprire tutte le meraviglie, curiosità e particolarità che caratterizzeranno questo posto inesplorato, cercando un modo per poter salpare nuovamente verso l’avventura.

Il trailer di One Piece Odyssey mostra diversi spiragli di ciò che si potrà trovare nel gioco, contenendo inoltre tutti gli elementi unici della serie che sicuramente risalteranno all’occhio dei fan più appassionati. Oltre alla partecipazione di Eiichiro Oda, il quale ha inoltre creato i mostri nel gioco, questo titolo troverà anche una colonna sonora composta da Motoi Sakuraba, noto soprattutto per aver lavorato in altre importanti serie come Dark Souls e varie edizioni di Tales of. One Piece Odyssey uscirà nel corso di quest’anno su PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox Series S e PC, anche e non sono state confermate delle date o finestre d’uscita precise.

