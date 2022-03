One Piece: il vero nome del frutto di Rufy | Jump Highlights

Incredibile rivelazione nel capitolo 1044 di One Piece, in cui scopriamo che il frutto del diavolo mangiato da Rufy è in realtà uno zoan mitologico. Focus di Shonen Jump sulla novità Sakamoto Days

Avevamo lasciato Rufy esanime, alla fine dello scorso capitolo, e Kaido libero di imperversare. Ma ora il nostro capitano si è rialzato, risvegliando il suo frutto e raggiungendo una nuova, peculiare forma.

I Cinque Astri lo hanno appena scoperto: la vera natura del frutto Gom Gom è quella di uno zoan mitologico, per la precisione un Homo Homo modello Nika. Rufy quindi ottiene gli stessi poteri del leggendario dio del sole, una capacità creativa limitata solo alla propria immaginazione. Può anche rendere elastico l’ambiente intorno a sè, come dimostra appena riprende la sfida con Kaido.

Rufy da il nome di Gear Fifth alla sua forma risvegliata, e, proprio come il dio Nika, non può smettere di ridere. Di questa figura sappiamo poco, se non che fosse un eroe liberatore che gli schiavi pregano ancora oggi.

Kaido è entusiasta di riprendere lo scontro. Con l’incognita data dai nuovi bizzarri poteri di Rufy, l’esito al momento è aperto.

Non solo One Piece: altri highlights di Shonen Jump

Questa settimana la rivista non propone nuovi titoli. Vanno forte Jujutsu Kaisen e My Hero Academia: in quest’ultimo, Uraraka si prepara a fermare Himiko Toga, mentre a Todoroki spetta il compito di affrontare il fratello rinnegato, Dabi.

La copertina è dedicata a Sakamoto Days, una novità dell’anno scorso di Jump che sta riscuotendo un grande successo. Il manga è essenzialmente una commedia, in cui tuttavia non manca l’azione. Ed è infatti a quest’ultima componente che è dedicato il focus su MangaPlus. L’esordiente Yuto Suzuki riesce a creare scene di grande impatto cinetico pur mantenendo uno stile essenziale.

Come nel caso di Mashle, con Sakamoto Days vieni catturato dall’elemento comico, salvo poi rimanere per le ottime sequenze di combattimento. Essendo che l’opera di Hajime Komoto si avvia alla sua conclusione, probabilmente possiamo aspettarci una durata simile anche per Sakamoto Days.