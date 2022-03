Bitcoin e Forex Trading, cose da comprendere

Bitcoin e forex trading hanno somiglianze e disparità significative. Ecco cosa dovresti capire su di loro

Il mondo finanziario si sta evolvendo rapidamente, con nuovi modi per gestire, effettuare transazioni e investire denaro. Le criptovalute come Bitcoin sono elementi essenziali che trasformano il panorama economico globale. Mentre Bitcoin facilita le transazioni come le valute legali, è un mezzo di pagamento decentralizzato e una riserva di valore.

Le prestazioni stellari di Bitcoin nell’ultimo decennio gli hanno valso il riconoscimento di un asset indipendente negoziato sui mercati forex e sugli scambi di criptovalute in tutto il mondo. Tuttavia, esistono differenze e somiglianze apparenti per quanto riguarda il trading di Bitcoin e forex. Il seguente articolo esplora ciò che dovresti sapere sul trading di Bitcoin e forex.

Confronto tra Crypto e Forex Trading

Natura del patrimonio

Uno dei modi per comprendere i due concetti di trading è quello di esaminare le singole attività. Il trading Forex prevede principalmente l’utilizzo di valute legali, mentre Bitcoin è la valuta principale per il trading di criptovalute. Entrambi si basano sull’economia della domanda e dell’offerta per determinare i prezzi delle attività. Tuttavia, sopportano diversi profili di rischio in base al modo in cui generano valore.

Le valute Fiat hanno un valore intrinseco, soggetto alle influenze governative e istituzionali. D’altra parte, Bitcoin è una valuta speculativa senza alcuna entità centrale per controllare la sua offerta. I suoi prezzi oscillano in base alle percezioni del pubblico. Bitcoin ha anche un limite di offerta limitato di soli 21 milioni di token, con una stima di 19 milioni attualmente in circolazione sul mercato.

Sebbene Bitcoin possa servire agli stessi scopi delle valute legali, manca il sostegno del governo o di qualsiasi organismo di regolamentazione. I prezzi dei Bitcoin fluttuano esclusivamente in base al loro valore percepito tra due parti.

Dimensioni del mercato

I mercati azionari registrano i volumi di negoziazione più elevati rispetto a qualsiasi altro mercato a livello globale. Le statistiche del 2019 indicano che i mercati forex registrano quotidianamente più di $6 trilioni di scambi. Nel frattempo, il volume totale combinato del mercato delle criptovalute era di 1,3 trilioni di dollari a settembre 2021. Recentemente, il mercato delle criptovalute è cresciuto in modo significativo, ma sperimenta ancora un’attività e volumi di trading relativamente più minori rispetto ai mercati forex.

Operatori di mercato

Anche le entità che partecipano ai mercati di trading di criptovalute e forex variano in modo significativo. I mercati Forex coinvolgono le principali agenzie governative, le istituzioni e i singoli investitori. Le agenzie governative si impegnano nei mercati forex per mantenere i corretti livelli di liquidità per raggiungere i loro obiettivi economici. Tuttavia, attualmente hanno una rappresentazione minima nel mercato delle criptovalute nonostante i crescenti tassi di interesse per le criptovalute controllate dallo stato.

Le banche e i fornitori di credito svolgono spesso il ruolo di fornitori di liquidità nei mercati forex, scambiando principalmente denaro per conto di clienti con investimenti all’estero. I fondi di investimento possono utilizzare i loro fondi eccedentari per speculare o investire nel forex. Le multinazionali possono anche utilizzare il forex per proteggersi dalle fluttuazioni valutarie per evitare perdite influenzate da future variazioni nelle valutazioni delle azioni.

I mercati delle criptovalute tendono ad avere più attori minori con meno coinvolgimento governativo o istituzionale. I dati dei titoli del Tesoro Bitcoin mostrano che l’impegno di governi, banche, società di investimento e società nel mercato Bitcoin è relativamente inferiore rispetto ai mercati forex. Come riportato dai principali scambi di criptovalute come Bitcoin.circuit.de, molti investitori considerano il coinvolgimento del governo nelle criptovalute come una minaccia che potrebbe avere un impatto negativo sui prezzi di Bitcoin.

Bitcoin è senza dubbio la criptovaluta più importante che funge da valuta di riserva del settore. Tuttavia, la sua adozione rimane relativamente bassa tra gli investitori istituzionali, rappresentando meno dell’8% di tutti i Bitcoin estratti. I singoli investitori detengono le maggiori riserve di Bitcoin.

La struttura del mercato

Il trading di Bitcoin e forex consente ai trader di effettuare transazioni direttamente tra loro e attraverso piattaforme di intermediazione o scambio. Ciò significa che i trader possono negoziare i prezzi in base all’offerta e alla domanda senza supervisione. Tuttavia, la negoziazione di azioni è soggetta a rigorose leggi di emissione e divulgazione sulle borse regolamentate.

Nel complesso, Bitcoin e forex trading hanno caratteristiche uniche, con diversi vantaggi e rischi. Gli indicatori di cui sopra possono aiutarti a capire come operano per prendere decisioni di investimento informate.