Oppo A96: disponibile in Italia

Oppo ha reso disponibile in Italia il suo nuovo smartphone Oppo A96, dispositivo di fascia media avente come processore un Qualcomm Snapdragon 680 coadiuvato da 8GB di memoria RAM

Il nuovo Oppo A96 è uno smartphone medio gamma dal design elegante e dotato di un SoC Snapdragon 680 di casa Qualcomm ed 8GB di RAM a supporto. Il pannello frontale è un LCD da 6,59″ con risoluzione FHD+ e protezione Panda Glass che ospita nell’angolo superiore sinistro la fotocamera frontale da 16MP. Sottolineiamo da subito che il SoC non supporta le reti di ultima generazione 5G. È disponibile da una manciata di giorni per il mercato italiano al prezzo consigliato di 299€.

Oppo A96: scheda tecnica

All’interno del device trovano posto:

Display: LCD da 6,59″ FHD+ con refresh rate a 90Hz e protezione Panda glass ;

; CPU: SoC Qualcomm Snapdragon 680 4G, octa-core, 2,4GHz ;

; RAM: 8GB ;

; ROM: 128GB per archiviazione interna di tipo UFS 2.1 espandibile tramite slot MicroSD fino ad 1TB ;

per archiviazione interna di tipo espandibile tramite slot fino ad ; Fotocamera posteriore: obiettivo principale da 50MP + obiettivo di profondità da 2MP ;

+ obiettivo di profondità da ; Fotocamera anteriore: 16MP ;

; Connettività: 4G, NFC, Dual SIM, Bluetooth 5.0, USB-C, WiFi 5, GPS, Glonass, Galileo, sensore di impronte digitali laterale, certificazione IP54 ;

; Batteria: 5000mAh con ricarica a 33W ;

con ricarica a ; Dimensioni: 164,4 x 75,7 x 8,5mm ;

; Peso: 191g ;

; Colori: Starry Black, Sunset Blue ;

; OS: Android 11 con ColorOS 11.1 ;

; Prezzo: 299€

Oppo A96: analisi

Lo schermo LCD da 6,59″ con risoluzione FHD+ e refresh rate a 90Hz consentirà una appagante visione di contenuti video grazie ai colori intensi offerti da questa tipologia di pannello. Non essendo un OLED, però, non godrà dei neri “assoluti”. Il SoC Snapdragon 680 insieme agli 8GB di memoria RAM garantiranno prestazioni solide in qualsiasi contesto d’uso, anche per quello videoludico (ovviamente con qualche compromesso nel caso di titoli particolarmente complessi). Il comparto fotografico si compone di soli 2 obiettivi e regalerà scatti di buona qualità grazie al sensore principale da 50MP.

Il terminale inoltre è dotato del modulo NFC per i pagamenti contactless, del sensore di impronte digitali laterale e della certificazione IP54. Parlando infine dell’autonomia, la batteria da 5000mAh assicurerà 1 giorno di operatività e, grazie alla ricarica rapida a 33W, potrà ricaricarsi completamente in 1 ora circa.

Cosa ne pensate del nuovo smartphone medio gamma di Oppo? Fateci sapere la vostra opinione qui sotto nei commenti. Non dimenticate infine di seguirci sulla nostra pagina Instagram, sul nostro canale YouTubee restate connessi su tuttoteK.it per rimanere costantemente aggiornati su tutte le news dal mondo tech!