Tales of Arise: disponibile un nuovo importante aggiornamento

Disponibile da oggi un nuovo aggiornamento per Tales of Arise che permette il trasferimento dei salvataggi su PS5 e Xbox Series X

Un nuovo aggiornamento di Tales of Arise consente ai giocatori di trasferire i propri progressi dall’ultima alle console di nuova generazione. All’inizio della giornata odierna, martedì 14 dicembre, l’ultimo update dell’apprezzatissimo titolo Bandai Namco è stato pubblicato su tutte le piattaforme. Come potete vedere dal tweet qui sotto, una delle funzioni principali del nuovo aggiornamento è quella di consentire ai giocatori PS4 e Xbox One di trasferire i propri dati di salvataggio per Tales of Arise sulle console PS5, Xbox Series X e Xbox Series S. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.

Tales of Arise: oltre a permettere il trasferimento dei progressi su console current-gen l’aggiornamento introduce anche un accorgimento per risolvere un piccolo problema di cui la community si è lamentata

Come ci si potrebbe aspettare, per sfruttare questa nuova funzionalità inclusa nell’ultimo aggiornamento del gioco sarà necessario caricare manualmente i dati di salvataggio di Tales of Arise sulle versioni PS4 e Xbox One. Quindi, una volta completato il passaggio, potrete scaricare gli stessi dati sulle versioni PS5, Xbox Series X o Xbox Series S del gioco di ruolo di Bandai Namco e riprendere esattamente da dove avevate interrotto.

A new update for #TalesofArise has been released. – Added function to not display DLC pop-up at campfire.

– Added current gen to next gen save data transfer for PlayStation and Xbox. 📃 More details: https://t.co/D8yaaZ3P3l pic.twitter.com/eyxH247aM9 — Tales of Arise (@TalesofSeries) December 14, 2021

Inoltre, lo sviluppatore rivela che tutti i trofei PlayStation acquisiti sulla versione PS4 di Tales of Arise verranno trasferiti sulla versione PS5, ma non si può dire lo stesso degli Xbox Achievements. Non è del tutto chiaro perché questo sia il caso, e questo non è lo standard con il trasferimento dei salvataggi sulle console Xbox di nuova generazione: Destiny 2 ha trasferito automaticamente gli obiettivi Xbox quando gli utenti hanno scaricato il gioco su console di nuova generazione, ad esempio.

Infine, il nuovo aggiornamento di Tales of Arise consente ai giocatori di non visualizzare i messaggi pubblicitari sui DLC non acquisiti durante l’impostazione di un falò nel gioco. Quando il vostro party si riposa a un falò, Tales of Arise mostra sempre ai giocatori il DLC che non hanno acquistato in un breve menu nella parte inferiore dello schermo, esortando gli utenti a sborsare denaro per ciò che si stanno perdendo. Il tutto è ora fortunatamente sparito. Per saperne di più su questo titolo, in caso non l’abbiate ancora giocato, vi rimandiamo alla nostra recensione dedicata.

Vi terremo aggiornati su tutti i futuri sviluppi in merito. Nel frattempo, restate sempre sintonizzati su tuttoteK per tutte le notizie e le curiosità dal mondo del gaming e non solo. Da ultimo, per i codici di download dei videogiochi a prezzi scontati, vi invitiamo a dare un’occhiata allo store di Instant-Gaming.com.