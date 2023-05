Horizon 3: Guerrilla Games conferma l’uscita del terzo capitolo della serie!

Aloy tornerà ancora e lo farà in Horizon 3, a confermarlo è stata la stessa Guerrilla Games che ne ha annunciato l’uscita. Scopriamo tutti i dettagli in questa news dedicata

Il precedente capitolo della serie, Horizon Forbidden West, si è concluso con un grosso cliffhanger, a cui ha fatto seguito il DLC Burning Shores. E se questo non fosse sufficiente a dimostrare che il franchise non è finito, Guerrilla Games ha ancora una volta annunciato apertamente l’esistenza di Horizon 3 di cui è stata confermata l’uscita, senza ovviamente una data precisa che rimane da stabilire e definire. L’avventura di Aloy, dunque, continuerà e si ripresenterà sulle console di mamma Sony di tutti quanti gli appassionati. Vi invitiamo, inoltre, a leggere la nostra recensione dei due precedenti titoli: Zero Dawn e Forbidden West!

Horizon 3: novità sull’uscita

Nello stesso post in cui lo studio ha annunciato che la serie Horizon ha venduto 32,7 milioni di unità, il direttore dello studio Jan-Bart van Beek ha concluso l’articolo parlando del futuro del franchise, sottolineando che i giocatori non hanno ancora finito di vedere Aloy:

Per ultimo, vorrei dirvi che siamo davvero entusiasti che le avventure di Aloy continuino…La sua ultima missione la porta tra le rovine di Los Angeles in Horizon Forbidden West: Burning Shores, e non vediamo l’ora che scopriate dove andrà la prossima volta.

Angie Smets, che si è recentemente trasferita da Guerrilla a PlayStation Studios, ha dichiarato inoltre che il team espanderà il mondo di Horizon con la prossima avventura di Aloy e con l’entusiasmante progetto multiplayer. Non ci resta che attendere ulteriori novità e dettagli in merito. E voi? Cosa ne pensate? Siete tra i fan dell’eroina dai capelli rossi? Fatecelo sapere con un commento.

