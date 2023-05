Marvel’s Spider-Man 2: uscita confermata (di nuovo) per quest’anno

Niente “fortuna dei Parker” per Marvel’s Spider-Man 2: nonostante i dubbi sull’uscita, Sony l’ha confermata nuovamente entro l’anno fiscale

Si può dire quel che si vuole del panorama Sony, ma l’esclusività (presa in prestito o convolando a nozze) non manca mai e, nel caso PS5 non l’avesse già ampiamente dimostrato per i prossimi mesi, l’uscita di Marvel’s Spider-Man 2 è nuovamente confermata entro l’anno. Anno fiscale, ovviamente (andava detto), ma sì. Di recente Insomniac Games (team di sviluppo a cui dobbiamo l’erede viola di Grisù) ha reiterato che il gioco sarebbe arrivato in autunno, e ora è toccato al titano cobalto fare eco a uno dei team di sviluppo più talentuosi sotto la propria ala. E dobbiamo solo ringraziare i rapporti trimestrali!

La data è mascherata, ma l’uscita di Marvel’s Spider-Man 2 è confermata

Come sempre, infatti, i colloqui con gli azionisti si dimostrano ancora una volta forieri di succose indiscrezioni e Marvel’s Spider-Man 2 è il nuovo oggetto di gossip. Sony ha infatti confermato durante il rapporto le proprie intenzioni di pubblicare il gioco “questo anno fiscale”, per poi passare ai piani circa le nuove IP, la notorietà di quelle esistenti sul fronte PC e puntare al live service. Nel caso l’avvocatese di rito non rientri nel vostro panorama linguistico, “entro questo anno fiscale” si traduce con “entro il prossimo 31 marzo”, anche se ci auguriamo che arrivi prima. Di certo Mary-Jane non apprezza quando Peter fa tardi. (E neanche noi, Joe.)

Marvel’s Spider-Man 2 Will Launch This Fiscal Year, Sony Reiterates https://t.co/idFiiFRz8D — GamingBolt (@GamingBoltTweet) April 30, 2023

Il periodo pronosticato resta l’autunno, con un potenziale “spiffero” da Tony Todd (doppiatore di Venom in lingua originale) che ventila la possibilità di settembre come mese papabile. Per quanto riguarda il protagonista, il suo doppiatore Yuri Lowenthal (Cecil Harvey di Final Fantasy IV in Dissidia e Marth da Fire Emblem in Super Smash Bros. Ultimate) ha confermato di aver concluso le registrazioni per il motion capture. Insomniac ha chiesto ai fan “un pizzico di pazienza in più” per un possibile annuncio ufficiale in merito, ma visti i rumor circa lo showcase a cui abbiamo alluso pochi minuti fa le attese potrebbero essere più brevi del previsto.

Ora sta a voi dirci la vostra: secondo voi ci vorrà molto? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttotek per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo. Per i vostri bisogni puramente videoludici, potete invece trovare i migliori sconti in formato digitale su Kinguin.