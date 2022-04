Nintendo Switch Online: in arrivo Mario Golf

Ne avevamo già parlato poco tempo fa qui, ma sapevamo comunque che prima o poi Mario Golf sarebbe arrivato anche su Nintendo Switch Online. Bene, il momento di prendere mazza e scarpe con i tacchetti è finalmente giunto, ma andiamo avanti con un po’ di ordine.

A proposito di questo fenomenale titolo sportivo avevamo già scritto uno speciale (che potete trovare qui), ma per chi non l’avesse ancora letto sappiate che potete finalmente provare Mario Golf su Nintendo Switch Online il 15 aprile. A tal proposito la Grande N ha pubblicato sia un post su Twitter, che vi lasciamo qui sotto, che un trailer di questa vecchia gloria dei “primi esperimenti 3D”.

Questo titolo, in particolare, risale al 1999 ed ha ripreso i primi due capitoli apparsi per il mitico NES. Qui appare però, per la prima volta, la mano esperta di Camelot Software Planning che ha curato diversi titoli sportivi marieschi (e non) assieme alla saga di Shining Force.

