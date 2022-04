Nintendo Switch Online: i giochi per Nintendo 64 che vorremmo (ri)vedere

Da qualche mese a questa parte, gli appassionati di retrogaming e non, possono godersi un po’ di nostalgia grazie a Nintendo Switch Online, ma siamo sicuri che si potrebbero aggiungere altri titoli per Nintendo 64. Vediamo insieme quali

Dei migliori titoli per quella storica console ne abbiamo già parlato più approfonditamente qui e dobbiamo comunque dire che, su Nintendo Switch Online, qualcuno c’è già, ma se confrontato con il catalogo dei titoli per NES e SNES, allora, il divario con quelli per il Nintendo 64 aumenta. Quali potrebbero essere dunque i giochi che non possono mancare? Abbiamo provato a buttare giù qualche idea a riguardo.

La situazione attuale in poche parole

Attualmente, su Nintendo Switch Online, i giochi per Nintendo 64 sono poco più di una dozzina ed altri sono già stati annunciati. Confrontando però la mole di questi con i numeri del catalogo NES e SNES, capirete anche voi che vi è un leggero squilibrio. E non dimentichiamoci poi che molti dei titoli per le console a 8 e 16 bit erano già stati riproposti per le versioni in miniatura delle relative console di provenienza.

Comunque sia, vi riportiamo qui di sotto alcuni dei titoli realizzati per la console, con il controller ad artiglio, più famosa di sempre. Ovviamente alcuni di questi sono già stati trattati a parte, ma non perdiamo altro tempo:

Super Mario 64

Mario Kart 64

Dr. Mario 64

Mario Tennis

Paper Mario

Yoshi’s Story

The Legend of Zelda: Ocarina of Time

The Legend of Zelda: Majora’s Mask

Banjo-Kazooie

F-Zero X

Lylat Wars

Sin & Punishment

Operation Winback

Ad un primo sguardo si potrebbe dire che non c’è male, ma si poteva comunque fare un po’ di più. Per fortuna che sono in arrivo altri giochi quali Pokémon Snap, Mario Golf e Kirby 64: The Crystal Shards (impossibile non metterlo dopo il successone di Kirby e la Terra Perduta che abbiamo già analizzato a fondo). Una volta chiarito questi punti andiamo a vedere quali giochi ci piacerebbe vedere su tale servizio nel prossimo futuro!

GoldenEye 007 – Nintendo Switch Online: i giochi per Nintendo 64 che vorremmo (ri) vedere

Basato sull’omonimo film del 1995, GoldenEye 007 è una vera e propria chicca della Rare che ha portato, su questa console, la sua personalissima rivoluzione nel campo degli sparatutto in prima persona. Pensate che poi, attaccando altri controller, era possibile giocare assieme fino ad un massimo di quattro, una scelta molto pionieristica per quei tempi.

Pilotwings 64 – Nintendo Switch Online: i giochi per Nintendo 64 che vorremmo (ri) vedere

Una mancanza questa che si fa sentire in maniera particolare dato che, sull’altro catalogo, c’è la sua “controparte” per SNES e cioè il primo capitolo. Qui siamo sempre di fronte ad una sorta di simulazione di volo, ma è molto più divertente, folle e colorata e, soprattutto, con una colonna sonora davvero niente male per l’epoca. Ascoltare per credere!

Mario Party – Nintendo Switch Online: i giochi per Nintendo 64 che vorremmo (ri) vedere

Visto il successo della serie, soprattutto con l’ultimo Mario Party Superstars, non sarebbe stato male vedere almeno il primo (di quello ne abbiamo già parlato qui) dei tre capitoli usciti per questa console. Divertente ed innovativo sin dai primi momenti di gioco ed in grado di allietare qualunque serata uggiosa quando ci si voleva divertire con gli amici.

Banjo – Tooie – Nintendo Switch Online: i giochi per Nintendo 64 che vorremmo (ri) vedere

Visto che c’è il primo eccezionale capitolo di questa saga, prima che subisse alcuni deragliamenti in futuro, la mancanza di Banjo – Tooie si sente in maniera ancora più forte. Qui la vicenda si svolge due anni dopo gli avvenimenti narrati nel primo capitolo. La strega Gruntilda è un mucchio d’ossa, ma altre sue colleghe vogliono resuscitarla per aiutarla ad attuare la sua vendetta nei confronti di Banjo e dei suoi amici.

Super Smash Bros. – Nintendo Switch Online: i giochi per Nintendo 64 che vorremmo (ri) vedere

Visto che, come già detto all’inizio, arriverà anche la famosa pallina rosa, perché non portare su questo servizio anche il primo capitolo della famosissima serie Super Smash Bros.? Ovviamente sempre creata dalla geniale mente di Masahiro Sakurai (all’epoca non aveva neanche trent’anni)! Certo, i segni del tempo si vedono un po’, ma sappiate che si è trattato dell’inizio di qualcosa di ancora più grande e che, con Ultimate, vive ancora oggi.

Donkey Kong 64 – Nintendo Switch Online: i giochi per Nintendo 64 che vorremmo (ri) vedere

Volendo essere un pochino più “cattivi”, assieme al primo capitolo di Smash, questa è forse la mancanza più grave. Visto che il povero primate ha compiuto gli anni da poco, ed in pochi si sono ricordati di fargli i doverosi auguri, sarebbe davvero il caso di portare di nuovo in auge una delle sue più grandi avventure di sempre! Non sprecheremo ulteriori righe perché sappiamo quanto questo titolo, per essere meglio descritto, va prima giocato assolutamente.

Diddy Kong Racing – Nintendo Switch Online: i giochi per Nintendo 64 che vorremmo (ri) vedere

A bordo del servizio offerto dalla ultima console della Grande N è presente, ovviamente, il titolo di corse dedicato al nostro caro idraulico unito a quella dell’era dei 16 bit. Perciò, perché non pareggiare i conti, visto che nel catalogo SNES c’è anche la sua avventura da quasi solista, con le corse pazze di Diddy & soci? Un titolo leggero che fa sempre piacere riscoprire anche perché, tra i corridori, si potranno notare un certo scoiattolo ed un certo orso di nostra conoscenza.

Conker’s Bad Fur Day – Nintendo Switch Online: i giochi per Nintendo 64 che vorremmo (ri) vedere

Risalente al 2001 e sempre sviluppato dalla Rare questo è uno di quei titoli che definire “politicamente scorretto” sarebbe un eufemismo. Qui la dose di violenza, di imprecazioni, di contenuti per adulti ed in generale di follia è ai massimi livelli. Il tutto è reso ancora più estremo dal fatto che sia tutto ambientato in un mondo di animaletti carini e coccolosi, all’apparenza, ma che in verità celano una dose di cattiveria davvero senza eguali. Consigliatissimo!

Star Wars – Shadows of the Empire – Nintendo Switch Online: i giochi per Nintendo 64 che vorremmo (ri) vedere

L’universo dei titoli videoludici basati sulla immortale saga di Guerre Stellari ideata dal buon George Lucas oramai qualche annetto fa, è sempre stata in costante espansione e ce n’è stato davvero per tutti i gusti. Dal gioco di ruolo alla versione LEGO, tutto, perciò considerate caldamente l’idea di celarvi nei panni del contrabbandiere Dash Rendar, esplorate l’universo espanso del brand e godetevi uno dei titoli più venduti del “lontano” 1997.

Rayman 2: The Great Escape – Nintendo Switch Online: i giochi per Nintendo 64 che vorremmo (ri) vedere

Molto probabilmente si tratta di uno dei sequel più riusciti ed apprezzati della saga di Rayman dato che è stata la prima trasposizione in tre dimensioni, un po’ come il caro vecchio Mario, di questo particolare eroe. Godendo di una trasposizione anche su PC, Dreamcast, la prima PlayStation ed il Game Boy Color (ovviamente a modo suo) qui il nostro eroe dovrà salvare il suo mondo ed i suoi amici dal capitano Razorbeard e dalla sua temibile ciurma. Intenso, pieno di segreti ed irresistibile per tutti gli amanti del platform fatto come si deve.

In conclusione (chiudendo il capriccio)

Chiudiamo dunque questa piccola lista che, da un certo punto di vista, sembra quasi un “capriccio” di un bambino che, non appena entra in possesso di qualcosa che vuole, ci gioca un po’ per poi stancarsi subito e chiederne un altro più bello e più grande.

Beh, per certi versi potremmo dire che è quasi così, ma ad ogni modo rimane vero il fatto che, con un servizio come Nintendo Switch Online da 40 € all’anno, è più che legittimo aspettarsi ancora più titoli provenienti da NES, SNES e 64. Il prossimo passo sarebbe avere delle emulazioni di alcuni dei più bei titoli per il GameCube, ma per intanto godiamoci quello che abbiamo.

Se però volessimo essere ancora un pochino più “capricciosi”, allora si potrebbe richiedere anche The Legend of Zelda: Ocarina of Time – Master Quest (Zeruda no Densetsu: Toki no Okarina GC Ura) vista la presenza di titoli nipponici, Toy Story 2: Buzz Lightyear to the Rescue (già accennato nel nostro speciale dedicato alle trasposizioni videoludiche dei cartoni animati), Pokémon Stadium, Wave Race 64 ed uno, o tutti, i primi tre capitoli di Turok usciti per questa console.

Per il momento non ci resta altro da fare se non metterci comodi ed aspettare, ma per ingannare l’attesa che ne dite di recuperare i capitoli più vecchi delle maggiori saghe videoludiche al miglior prezzo di sempre? Se la vostra risposta è sì, allora cliccate qui, mentre, per essere costantemente aggiornati su tutto ciò che succede nel mondo dei videogiochi di ieri e di oggi, noi vi aspettiamo sempre qui su tuttoteK!