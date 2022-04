Chrono Cross: The Radical Dreamers Edition è ora disponibile!

Da oggi è finalmente disponibile Chrono Cross: The Radical Dreamers Edition, la nuova remastered dello storico JRPG a turni targato Square Enix

Se siete degli amanti dei JRPG a turni conoscerete di sicuro Chrono Cross, lo storico titolo di Square Enix pubblicato per la prima volta su SNES. Questo gioco viene tutt’ora considerato uno dei migliori esponenti del suo genere, ma purtroppo i nuovi giocatori potrebbero avere delle difficoltà a recuperarlo. Il titolo infatti venne pubblicato per la prima volta nel 1999 e, come se non bastasse, non è nemmeno mai stato rilasciato ufficialmente in Europa.

Adesso però i giocatori europei avranno finalmente l’occasione di scoprire o riscoprire questo incredibile JRPG. Da oggi infatti è disponibile Chrono Cross: The Radical Dreamers Edition, una remastered dello storico titolo targato Square.

Miglioramenti e novità nella Radical Dreamers Edition di Chrono Cross

Questa nuova remastered di Chrono Cross offre ai giocatori l’originale titolo del 1995 in una veste ampliata e migliorata. Ad esempio tutti i modelli 3D del gioco sono stati convertiti in HD, le illustrazioni dei personaggi sono state migliorate e anche la qualità della colonna sonora è aumentata. In più, in caso non doveste gradire il nuovo stile HD del gioco, potrete tornare passare facilmente all’originale versione in pixel art.

Oltretutto sono state aggiunte anche diverse opzioni per semplificare il titolo, come ad esempio la possibilità di disattivare tutti gli incontri casuali con i nemici. Infine questa remastered vi permetterà di conoscere anche la storia di Radical Dreamers Le Trésor Interdit, una visual novel che ha fondato le basi di Chrono Cross.

