Max Payne: arriva l’annuncio dei remake dei primi due titoli

Inaspettatamente, Remedy Entertaiment nelle scorse ore ha effettuato un annuncio che ha scosso l’intera community: l’arrivo dei remake di Max Payne e Max Payne 2

Se dovessimo cercare la definizione di nostalgia nella vita reale, tutti i risultati verrebbero indirizzati sulla settimana appena trascorsa. Negli ultimi giorni, infatti, l’intera community di giocatori è stata sorpresa dall’annuncio ufficiale di un nuovo capitolo di Monkey Island, e solo nelle scorse ore è giunta anche la notizia dell’arrivo dei remake del primo capitolo di Max Payne e del suo seguito, Max Payne 2: The Fall of Max Payne.

Per coloro che non hanno mai avuto a che fare con la serie, stiamo parlando di un classico sparatutto in terza persona dallo stile thriller noir, e che ha portato alla creazione dell’iconica meccanica del “Bullet Time” presente anche in titoli molto conosciuti come GTA. Si parla in pratica di quella feature che permette al giocatore di rallentare il tempo per sparare ai nemici, e che consente anche di schivare i proiettili sfoggiando incredibili tuffi e mosse semi-acrobatiche nell’area di gioco. Dopo essere uscito per PS2 e la prima Xbox, i limiti imposti da queste due console potranno finalmente essere superati con gli hardware moderni, rendendo così le potenzialità dei remake decisamente intriganti e capaci di elettrizzare gran parte dell’utenza.

L’annuncio del remake di Max Payne esalta i fan

Lo studio videoludico Remedy Entertaiment ha confermato ufficialmente su Twitter l’annuncio dei due remake, affermando anche come questi progetti riguardanti Max Payne e Max Payne 2: The Fall of Max Payne siano stati finanziati da Rockstar Games. Il CEO di Remedy, Tero Virtala, ha voluto inoltre dichiarare come il titolo occupasse un posto speciale nel cuore di tutti gli sviluppatori dell’azienda, e dicendosi consapevole di come ciò valesse anche per i videogiocatori di tutto il mondo. Ecco perché egli si dice emozionato nel poter lavorare insieme a Rockstar Games, avendo la possibilità di portare nuovamente la storia, l’azione e l’atmosfera degli originali titoli di Max Payne.

Oltre a queste parole da parte del CEO dello studio di Alan Wake, sono state diffuse le prime informazioni relative allo sviluppo dei remake e alle piattaforme sulle quali essi usciranno: i due titoli saranno lanciati in una modalità stand-alone su PC, PS5 e Xbox Series X, e il budget riservato sarà simile agli altri progetti tripla A di Remedy. Parlando dell’engine, si userà quello proprietario di Remedy, il Northlight Engine, usato anche per realizzare Quantum Break e Control. Non è stato invece rivelato ancora nulla per quanto concerne una possibile data o periodo d’uscita, ma è stata comunque data la possibilità di dedurre una distanza di alcuni anni prima di poter vedere completi i due remake, poiché il progetto dovrebbe attualmente essere in una fase di “concept development”.

