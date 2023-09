Nintendo Direct: domani l’evento, annunciati orario e durata!

Confermato il Nintendo Direct di settembre, sarà domani e sono stati annunciati orario e durata. Scopriamo tutti i dettagli in questa news dedicata

Il nuovo Nintendo Direct è dunque realtà, orario e durata sono stati annunciati per l’evento di domani. Dopo diversi rumor la conferma è arrivata pochi minuti fa da parte della stessa Nintendo tramite i suoi canali social. Di carne al fuoco relativa a questo Nintendo Direct ce n’è davvero tanta: a partire dai prossimi titoli in uscita come Super Mario Bros. Wonder, Mario RPG e tanti altri ancora. Inoltre è attesa anche qualche dichiarazione per quel che concerne The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, vendite, DLC…? Staremo a vedere, non ci resta che attendere qualche ora.

Orario e durata del Nintendo Direct di domani!

Il Nintendo Direct di domani, giovedì 14 settembre, avrà come orario di inizio le 16:00 ora italiana e una durata di ben 40 minuti in cui, nel pieno stile Nintendo, verremo bombardati da annunci, video, trailer e gameplay. Tutte le novità relative ai titoli della seconda metà dell’anno e del prossimo 2024 verranno concentrate in questo evento. Inoltre, in molti, attendono novità relative alla possibile presentazione o al possibile annuncio di Nintendo Switch 2, o comunque di quella che sarà la nuova console dell’azienda di Kyoto. Non ci resta che attendere, noi di tuttotek.it ci faremo trovare pronti con un riassunto dell’evento e news dedicate ai singoli annunci più importanti. Fateci sapere che cosa ne pensate e qual è l’annuncio che state aspettando di più lasciandoci un commento nell’apposita sezione sottostante. Preparate i pop-corn!

