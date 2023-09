The Legend of Zelda: Tears of Kingdom, uscirà un DLC? Nintendo risponde!

Una domanda che in molti si sono posti e si stanno ponendo: uscirà un DLC di The Legend of Zelda: Tears of Kingdom? Nintendo risponde! Scopriamo tutti i dettagli in questa news

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom offre un’avventura molto vasta in cui si possono facilmente riversare più di cento ore, ma se siete ancora affamati di nuovi contenuti nel gioco, c’è una piccola notizia per voi. Prima del lancio del titolo open world, era stato suggerito che, proprio come Breath of the Wild, anche Zelda: Tears of the Kingdom avrebbe ricevuto un DLC post-lancio. Tuttavia, in una recente intervista con Famitsu, il produttore della serie The Legend of Zelda, Eiji Aonuma, ha rivelato le reali intenzioni di Nintendo. Intanto per sapere che cosa ne pensiamo del gioco vi invitiamo a dare un’occhiata alla nostra recensione.

The Legend of Zelda: Tears of Kingdom: la risposta sul DLC!

Nell’intervista sopracitata lo stesso Anouma ha parlato della possibilità d’arrivo di un DLC per Tears of Kingdom, annunciando:

Non ci sono piani per rilasciare contenuti aggiuntivi questa volta, ma questo perché sentiamo di aver fatto tutto il possibile per creare divertimento in quel mondo

È interessante notare che Aonuma ha dichiarato che ora l’attenzione si sposterà sul prossimo gioco di Zelda che, secondo lui, sarà qualcosa di “completamente nuovo“. E dunque no, non ci saranno DLC e non sono previsti ulteriori contenuti aggiuntivi per The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom che, ricordiamo, è disponibile su Nintendo Switch. Per ulteriori aggiornamenti e novità dal mondo videoludico e non solo continuate a sintonizzarvi su tuttotek.it. Per acquistare, invece, videogames a prezzo scontato date un’occhiata alle offerte del catalogo di Kinguin.