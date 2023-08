Super Mario Bros Wonder: recap del Nintendo Direct monotematico!

Una meraviglia dietro l’altra: il Nintendo Direct a tema ha mostrato una marea di novità per Super Mario Bros Wonder, ecco il nostro recap!

Come annunciato ieri, il Nintendo Direct dedicato a Super Mario Bros Wonder ha incluso così tante novità che un recap dedicato all’evento era d’obbligo. Naturalmente, la prassi rimane la stessa: per qualsiasi motivo, come ad esempio se vi siete persi l’evento e preferite vedere il gioco in azione prima di leggere l’articolo, abbiamo pensato anche a voi. I quindici minuti di materiale sono qui sotto, senza alcun taglio, così potrete fare il punto della situazione con i vostri occhi senza che vi si venga rovinata alcuna sorpresa. Se in caso contrario preferite “ripassare” quanto visto o non avete il tempo e la necessità di visionare il tutto… siete i benvenuti, proseguite pure nella lettura! Wa-hoo!

Un giorno di ordinaria follia | Recap di tutte le novità nel Nintendo Direct di Super Mario Bros Wonder

Partiamo a bomba nel nostro recap con il primo dettaglio di Super Mario Bros Wonder sviscerato nel Nintendo Direct: la trama stessa! Come spesso avviene di recente, il pretesto narrativo verte sul principio di gameplay primario del gioco. Il principe Florian, sovrano del limitrofo Regno dei Fiori, invita gli eroi del Regno dei Funghi. Tuttavia, quando appare il Fiore Meraviglia (di cui parleremo più avanti), Bowser fa capolino e ne assorbe subito il potere per… fondersi insieme al castello di Florian, diventando così una fortezza volante senziente. Il panico si diffonde nel regno, portando Mario e soci a salvare i Poplin autoctoni intrappolati nelle loro stesse case!

Campo dei fiori (‘ndo se beve) | Recap di tutte le novità nel Nintendo Direct di Super Mario Bros Wonder

Al narratore non abbiamo chiesto nulla, ma ha voluto parlare delle ambientazioni presenti nel gioco e per dovere di cronaca gli faremo eco. Intorno all’Arcipelago dei Fiori, centro nevralgico del regno, trovano posto altri cinque mondi per un totale complessivo di sei. Il mondo di partenza è la Piana Tubirocciosi, ma ben presto ci troveremo a scalare il Monte Puff Puff, fare un tuffo nelle Cascate Dorate ed esplorare il resto degli scenari. Due dettagli che vorremmo segnalare: delle zone aperte della mappa in cui affrontare i livelli in qualsiasi ordine in stile Crash Bandicoot 2 e 3, e il doppiaggio italiano da parte dei fiori parlanti nei livelli. Presumiamo che, idraulici a parte, le voci di Peach, Daisy e Toad siano invece sempre le stesse in inglese. Oh, e c’è anche una schermata rapida di selezione livello!

“Ma quelle strade / che conducono agli orti / conservano ancora intatti altri volti” | Recap di tutte le novità nel Nintendo Direct di Super Mario Bros Wonder

Mario a parte, chi possiamo interpretare? I personaggi giocabili includono Luigi, Peach, Daisy (al suo debutto giocabile nei platformer, Super Mario Run permettendo), Toad (più colori), Toadette, Yoshi (più colori) e Ruboniglio. Gli ultimi due non subiscono danni, ma muoiono quando finiscono nei baratri. Che dire dei nemici, invece? Ce ne sono di nuovi, oltre a quelli già noti. I Salterini saltano quando lo fa il giocatore (come i Saltopi), le Piante Piranha Cocomero sputano semi verso l’alto, gli Attaccondor si fiondano in verticale e in laterale, i Bomp sfondano la gelatina, le mummie Mumi vanno srotolate, le Squalamandre divorano subito chi ci si avvicina… e gli altri li vedremo al day one.

“Inkia potenza!” | Recap di tutte le novità nel Nintendo Direct di Super Mario Bros Wonder

Oltre alla già nota elefantiasi, ci sono altri potenziamenti. Partiamo però proprio da Mario elefante: può contrattaccare i Lakitu, ma la sua proboscide gli permette anche di immagazzinare acqua e sputarla, sfondare blocchi e, tra le altre cose, superare in corsa baratri da due blocchi di larghezza. Mario bolla è invece il Baby Yoshi Blu di New Super Mario Bros. U, solo più accessibile. Può chiudere i nemici nelle sue bolle, anche quando si trovano appena al di sopra o al di sotto della sua linea di tiro, anche da dietro un muro… e le può usare per allungarsi i salti con un rimbalzo. Mario trivella è come il guscio di Koopistrice di Super Mario Maker nel contrastare gli attacchi dall’alto, ma si può usare anche per sfondare i pavimenti, scavare sottoterra e infilarsi nei soffitti. Ovviamente tornano anche i power-up vecchi, come il Fiore di Fuoco! Il tutto si può tenere da parte come nei due New Super Mario Bros. portatili su DS e 3DS.

“Mi sa che quelli erano i nostri funghi per uso privato, Luigi” | Recap di tutte le novità nel Nintendo Direct di Super Mario Bros Wonder

Passiamo al vegetale psicotropo al centro del gioco. I Fiori meraviglia alterano lo scenario in più modi, dai tubi striscianti al terreno inclinato, passando per gli eserciti di nemici, le fasi in caduta libera e molto altro. Un effetto che vorremmo menzionare è il cambio gravitazionale imprevedibile che porta i personaggi a correre sul muro sullo sfondo. In altri casi è invece possibile trasformare il personaggio stesso, dai nemici come i Goomba a massi chiodati con cui rotolare in giro per il livello finché non si riporta tutto alla normalità toccando i Semi meraviglia. O finendo il livello toccando la bandiera, che ritrasforma le prigioni in case e fruttandoci un Seme di default dai poveri Poplin.

Parlavamo di Crash Bandicoot? | Recap di tutte le novità nel Nintendo Direct di Super Mario Bros Wonder

Ricordate i power-up permanenti ottenuti battendo i boss di Crash Bandicoot 3: Warped? Bene, le Spille da raccogliere consistono esattamente in questo. Se ne si può equipaggiare una sola per ogni “run” di un livello, e si sblocca con le Sfide Spilla in cui va usato il potere o con le Monete Fiore negli Empori di Poplin. C’è così tanto da dire che ricorreremo a un elenco puntato.

Cappello Paracadute: compare nell’illustrazione del gioco, consente di planare .

compare nell’illustrazione del gioco, consente di . Salto Arrampicata: un salto a muro migliorato, con uno slancio in verticale più simile al salto a parete di Mega Man X.

un salto a muro migliorato, con uno più simile al salto a parete di Mega Man X. Spinta Delfino: uno scatto subacqueo con cui rompere i blocchi (e, presumiamo, nuotare in fretta), simile a quanto visto in Disney Illusion Island.

uno con cui rompere i blocchi (e, presumiamo, nuotare in fretta), simile a quanto visto in Disney Illusion Island. Sparaviticcio: una liana istantanea con cui dondolarsi da una parete all’altra, simile alla tela di Spider-Man o, più di preciso, alla Corda Ninja nella serie Worms.

una con cui dondolarsi da una parete all’altra, simile alla tela di Spider-Man o, più di preciso, alla Corda Ninja nella serie Worms. Sensore: un modo per riconoscere i segreti nelle vicinanze , in modo simile al Detector/Ricerca Strumenti/olfatto di Ursaluna della serie Pokémon o, per il baffone, alla vibrazione in Odyssey.

un modo per , in modo simile al Detector/Ricerca Strumenti/olfatto di Ursaluna della serie Pokémon o, per il baffone, alla vibrazione in Odyssey. Gransalto da abbassati: un salto alto dopo aver accumulato uno slancio abbassandosi, come in Super Mario Bros. 2.

un dopo aver accumulato uno slancio abbassandosi, come in Super Mario Bros. 2. Salto Recupero: un salto a mezz’aria con cui recuperare una caduta altrimenti fatale .

un salto a mezz’aria con cui . Attiramonete: come dice il nome, attira al giocatore le Monete Fiore vicine , come lo scudo magnetico di Sonic Advance.

come dice il nome, , come lo scudo magnetico di Sonic Advance. Invisibilità: Spilla con cui i nemici non vedono il personaggio, ma neanche il giocatore . Il tutto funziona in modo analogo al simile power-up di Super Smash Bros. Ultimate.

Spilla con cui . Il tutto funziona in modo analogo al simile power-up di Super Smash Bros. Ultimate. Supercorsa: con questo power-up la corsa del giocatore migliora al punto tale da rallentare la caduta.

La chicca | Recap di tutte le novità nel Nintendo Direct di Super Mario Bros Wonder

Con le Spille siamo entrati ampiamente nel vivo del gioco, ma anche sul fronte multiplayer ci sono tante cose buone da dire. Innanzitutto, il co-op locale prevede una trasformazione in fantasma simile a Kirby Fighters 2 e Cuphead: il giocatore che tocca chi viene sconfitto lo riporta in vita, senza che si perdano 1-up. In multiplayer, inoltre, Yoshi svolge il ruolo di cavalcatura visto in World per SNES e altrove. Migliorano molto le cose anche sul fronte online: non c’è una co-op completa vera e propria, ma il respawn consente di beneficiare di chiunque stia giocando in quel momento! Inoltre si possono lasciare sagome in alcuni punti per fare da semi-checkpoint per il respawn di altri giocatori, ed aiutarli tacitamente. Giocare con gli amici consente di gareggiare in un livello!

Altro?

No, non c’è molto che vorremmo segnalare, tralasciando alcuni dettagli che abbiamo omesso fino ad ora (come i Punti Cuore, un punteggio determinato dai giocatori aiutati online). Tuttavia, prima del day one, il 6 ottobre ci attende un Nintendo Switch OLED rosso venduto separatamente dal gioco. Non resta altro che ricordarvi la data di uscita. Il gioco sarà tra noi il 20 ottobre!

Ora sta a voi dirci la vostra: cosa altro vi aspettereste dal gioco?