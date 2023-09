Recensione MiniTool Data Recovery 11.6: recupero dati persi

Vi presentiamo l’ultimissima versione di uno strumento potentissimo per il recupero dei dati persi nei vostri dispositivi. Si tratta di MiniTool Data Recovery 11.6. Scopriamo tutte le novità in questa recensione!

Il vecchio Power Data Recovery ha cambiato faccia e nel corso del tempo si è aggiornato fino ad arrivare alla versione MiniTool Data Recovery 11.6. In queste recensione vi presenteremo le principali funzionalità del nuovo software per il recupero dei dati persi nei nostri dispositivi elettronici, una funzionalità utilissima al giorno d’oggi visto che tutte le informazioni – dai documenti alle fotografie – sono passate in formato digitale. A volte capita a causa di errori o virus di perdere parte dei nostri preziosi dati, ma è proprio qui che entra in gioco il nostro MiniTool Data Recovery 11.6.

L’ultima versione del software per il recupero dei dati persi | Recensione MiniTool Data Recovery 11.6

MiniTool Data Recovery è un software di recupero dati in grado di recuperare file cancellati, formattati o persi da vari dispositivi di archiviazione, come hard disk, SSD, USB, SD card, fotocamere digitali e molti altri. Le funzionalità includono:

Recupero di file cancellati : puoi recuperare file cancellati accidentalmente dal cestino, da una formattazione accidentale o da altri eventi che hanno causato la perdita di dati

: puoi recuperare file cancellati accidentalmente dal cestino, da una formattazione accidentale o da altri eventi che hanno causato la perdita di dati Recupero di dati da un sistema operativo crashato : se il tuo computer si è bloccato o è stato infettato da un virus può scansionare il disco rigido e recuperare i file che sono stati persi a causa del crash.

: se il tuo computer si è bloccato o è stato infettato da un virus può scansionare il disco rigido e recuperare i file che sono stati persi a causa del crash. Recupero di dati da un disco rigido danneggiato : se il tuo disco rigido è danneggiato fisicamente o logicamente, questo software può provare a scansionare il disco e recuperare i file che sono ancora accessibili.

: se il tuo disco rigido è danneggiato fisicamente o logicamente, questo software può provare a scansionare il disco e recuperare i file che sono ancora accessibili. Recupero di dati da una partizione persa: se una partizione è stata cancellata o persa, potremo scansionare il disco e recuperare i file che si trovano in quella partizione.

Il software è compatibile con una quantità enorme di tipi di file che vanno dalle immagini, ai video, ai documenti e persino archivi zip e codice in vari linguaggi di programmazione.

Come utilizzarlo | Recensione MiniTool Data Recovery 11.6

Il software è facile da usare e ha un’interfaccia intuitiva. Puoi scegliere il tipo di file e il dispositivo o la cartella che vuoi recuperare e il software inizierà a scansionare la locazione indicata. Una volta completata la scansione, sarai in grado di vedere un elenco di file recuperabili. Questo ti permetterà di capire in anticipo che cosa sia recuperale e se ci sono stati dei danni ai file, grazie alla possibilità di vedere in anteprima i file recuperabili direttamente all’interno dell’applicazione. Puoi quindi selezionare i file che vuoi recuperare e salvarli in una nuova posizione. Il software impiegherà un tempo variabile per l’elaborazione a seconda della velocità e capienza del dispositivo da scansionare.

Conclusioni

MiniTool Data Recovery 11.6 è un software di recupero dati potente e versatile che può aiutarti a recuperare i file persi da vari dispositivi di archiviazione. È facile da usare e ha un’interfaccia intuitiva. La nuova versione ha esteso le funzionalità, migliorando le prestazioni e la compatibilità con vari formati di file. Anche l’interfaccia grafica è migliorata rendendo più fruibile l’applicazione.

MiniTool Data Recovery 11.6 è disponibile per Windows e Mac, Il software per il recupero dati gratuito offre 1 GB di dati recuperabili in omaggio come prova. Successivamente potete decidere se acquistare il prodotto completo a partire da 69 euro. Dalla sezione software è tutto, continuate a seguirci!