John Wick 5: Keanu Reeves ci sarà, lo conferma la Lionsgate

John Wick 5 avrà Keanu Reeves come protagonista ancora una volta, la conferma è arrivata da Lionsgate

I fan del personaggio della famosa saga interpretato da Keanu Reeves non hanno nulla da temere: è confermato che l’attore tornerà a interpretare il protagonista in John Wick 5, la Lionsgate lo ha già ingaggiato per discutere del film. Nonostante il finale del quarto capitolo, che ci mostrava una conclusione alla saga, sembra invece che l’assassino della Grande Tavola tornerà ancora una volta.

John Wick 5: Keanu Reeves tornerà

La notizia è ufficiale, Lionsgate ha contattato nuovamente Keanu Reeves per discutere del quinto capitolo di John Wick, saga ormai diventata famosa nel corso degli anni. Secondo quanto riportato dalla CNN, il presidente della Lionsgate Motion Picture Groupe, Joe Drake, lo avrebbe annunciato in un’intervista parlando del sequel della celebre saga.

Non siamo pronti ad allontanare Keanu dalla saga.

Ulteriori conferme arrivano da altri personaggi col potere decisionale. Il produttore Basil Iwanyk ha inoltre aggiunto che finché avrebbero trovato un modo coerente per continuare la storia, allora John Wick 5 si farà. All’appello si è aggiunto anche Chad Stahelski, regista di John Wick 4, che al podcast Happy Sad Confused ha detto che se avesse chiesto a Keanu di tornare per il quinto film, lui non esiterebbe a rispondere con un sì. Reeves e Stahelski faranno un viaggio in Giappone, dove decideranno sul da farsi. Se tutto andrà come previsto, Stahelski e Lionsgate inizieranno i preparativi per le riprese, decidendo quali personaggi coinvolgere e quali set utilizzare.

Per ingannare l’attesa dell’uscita del quinto capitolo, Lionsgate ha deciso di regalarci due spinoff. Il primo è Ballerina, con protagonista Ana De Armas, che interpreterà Rooney. Racconterà una storia di vendetta, dove Rooney cercherà di trovare gli assassini della sua famiglia. Keanu Reeves avrà un ruolo importante nel film, uscita prevista per giugno 2024. Il secondo è una miniserie crime drama, The Continental, di cui anteprima è prevista il 22 settembre di questo 2023 su Prime Video. Restate aggiornati sul nostro sito tuttotek.it per non perdervi altre notizie su John Wick 5 e molto altro!

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere? Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 8,99 euro al mese su questa pagina.