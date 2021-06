Mario Golf Super Rush: una campionessa di golf è la protagonista del nuovo trailer

La giocatrice di golf professionista Lucrezia Colombotto Rosso è la protagonista del nuovo trailer di Mario Golf Super Rush

La giocatrice di golf professionista Lucrezia Colombotto Rosso, che rappresenterà l’Italia alla prossime Olimpiadi, è la protagonista del nuovo trailer di Mario Golf Super Rush, l’ultimo gioco Nintendo dedicato all’idraulico italiano più famoso al mondo, distribuito in esclusiva su Switch. La sportiva è protagonista di un nuovo spot dedicato al titolo, in cui la possiamo vedere mentre si cimenta con esso.

Mario Golf Super Rush: ecco il nuovo trailer

Non è certo un caso che Nintendo abbia invitato una professionista del golf a prendere parte al nuovo trailer di Mario Golf Super Rush: il gioco, grazie agli speciali comandi di movimento, è in grado di simulare in maniera credibile il comportamento di una vera mazza da golf e di riprodurre fedelmente gli swing effettuati dai giocatori. Il nuovo titolo dedicato a Super Mario non si limita però a essere un simulatore sportivo, ma è anche un party game pensato per dare il suo meglio quando giocato in compagnia. È infatti possibile giocarlo insieme ad altre tre persone, sia in locale che online.

Mario Golf Super Rush da la possibilità al giocatore di scegliere tra 16 degli iconici personaggi dell’universo di Super Mario, ognuno con le sue caratteristiche specifiche e i suoi punti di forza. Come si evince da un altro trailer pubblicato di recente, il gioco può essere utilizzato anche senza attivare i sensori di movimento dei joy-con. Il titolo è stato annunciato durante l’evento Nintendo Direct, che si è svolto all’interno dell’edizione 2021 della nota fiera di settore E3, ed è disponibile sul mercato a partire da oggi, venerdì 25 Giugno 2021.

