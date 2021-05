Mario Golf Super Rush: diverse nuove feature di gameplay nell’ultimo trailer

Mario Golf Super Rush debutterà tra non molto tempo e oggi Nintendo ha rilasciato un nuovo interessante trailer di gameplay

Da anni, ormai la saga golfistica targata casa di Kyoto macina ottimi risultati di vendite ed è diventata quasi una sorta di must per i possessori delle console della grande N. Anche quest’anno, Mario, Bowser, Luigi e tutti i compari dell’allegro idraulico baffuto torneranno a calcare i campi verdi armati di polo e palline d’ordinanza.

Nintendo ha rilasciato un nuovo trailer “generale” di Mario Golf: Super Rush, che ne dettaglia il gameplay e le meccaniche di funzionamento (ve lo proponiamo qui in basso nella news, vi basta fare clic sul player per visualizzarlo). Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.

Mario Golf Super Rush: tiri dritti, curvi e Speed Golf nel nuovo trailer di gameplay

L’enfasi del nuovo trailer di gameplay di Mario Golf Super Rush è sui controlli semplici con un indicatore di tiro per impostare la potenza di tiro. Sfruttando diversi tipi di ripresa, è possibile adattarsi a diverse situazioni. I colpi standard lanceranno la palla con una traiettoria dritta mentre i colpi curvi si muoveranno intorno agli ostacoli durante la traiettoria della palla. I colpi rotanti faranno cambiare la posizione della palla all’atterraggio. I giocatori possono anche scansionare il terreno, esaminando le sue proprietà e la distanza dalla buca successiva. Sono supportati anche i controlli di movimento, che consentono di simulare le varie azioni golfistiche durante il gioco.

Ovviamente, trattandosi di un titolo della serie Mario Golf, ogni personaggio ha le proprie statistiche e abilità uniche. Fino a quattro giocatori possono fare squadra online e, insieme ai campi verdi standard, c’è un campo nel deserto, un campo ambientato in una regione vulcanica (che si intende essere il terreno di Bowser) e molto altro ancora. Insieme al golf tradizionale, sarà presente anche lo Speed ​​Golf in cui i giocatori colpiscono le rispettive palline e poi si precipitano nella sua posizione per il follow-up. Sono presenti vari ostacoli e ogni personaggio ha il proprio Dash unico. Mario Golf: Super Rush uscirà il 25 giugno per Nintendo Switch.

