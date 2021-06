AOC U28G2XU: monitor da gaming 4K a 144 Hz

Il nuovo monitor da gaming AOC U28G2XU raggiunge una valocità di 144 Hz pur avendo una risoluzione di 4K

AOC, lo specialista di display e principale fornitore di monitor gaming, presenta il nuovo monitor che unisce una risoluzione 4K e un refresh rate da 144Hz – il nuovissimo U28G2XU con schermo da 71 cm (28″) della linea G2. Pensato per coloro che giocano da PC e cercano il meglio dalle ultime tecnologie, l’U28G2XU coniuga dettagli a colori vividi grazie al pannello IPS con risoluzione 4K crystal-clear (UHD).

Il refresh rate da 144 Hz e il tempo di risposta da 1 ms GtG assicurano un feedback visivo fluido e veloce, senza compromessi, che permette ai giocatori di rispondere all’istante. L’U28G2XU è dotato di tecnologia AMD FreeSync Premium e compatibilità Nvidia G-Sync ed è certificato VESA DisplayHDR 400: tutte queste caratteristiche combinate rendono il monitor super dinamico e non lo fanno passare di certo inosservato.

AOC U28G2XU: il 4K non è più un limite

Con l’immancabile potenza GPU ora disponibile sul mercato, il PC gaming con 4K di risoluzione e con un altissimo refresh rate è ora disponibile. In contesti competitivi, un refresh rate da 144 Hz è diventato la soglia minima per ogni giocatore che si rispetti e che vuole un feedback ottimale dal proprio monitor. Con 4K di risoluzione, i gamer potranno apprezzare come la fedeltà visiva sia quasi indistinguibile dalla realtà. Pensato per i giocatori che non si limitano a specifici generi di gioco, un monitor con 4K di risoluzione e un refresh rate da 144 Hz potrebbe essere la migliore combinazione di caratteristiche che il mondo del PC gaming abbia mai visto.

Con 4K di risoluzione, gli RTS gamer possono vivere un’esperienza che va oltre il loro tradizionale mondo di gaming e possono pianificare le loro strategie in modo più preciso. Negli RPG e nei titoli di azione, le immagini e le texture mostrano le atmosfere al neon, viste mozzafiato e riflessi sulle armature metalliche iperrealistici. La ricchezza di questa immagine è trasmessa da un fluido refresh rate da 144 Hz, e senza alcun effetto ghosting evidente grazie ad un response time GtG da 1 ms, che porta la sensazione di connessione con il PC ad un altro livello. Con tecnologie GPU all’avanguardia come, per esempio, la tecnologia DLSS, raggiungere più di 60 frame al secondo in 4K è possibile ora più che mai. Per un PC gaming al suo meglio, il nuovo AOC U28G2XU è la soluzione perfetta.

AOC U28G2XU: caratteristiche al top

Per quanto riguarda il design, il nuovo AOC U28G2XU da 71 cm (28″) è caratterizzato da dettagli rossi e schermo con 3 lati privi di bordi. È dotato di pannello IPS con risoluzione 4K nativa (3840×2160). Il refresh rate da 144 Hz con 4K di risoluzione è supportato da due connettori DisplayPort (1.4), mentre i due connettori HDMI 2.0 supportano 4K @ 60 Hz. Se il nuovo U28G2XU è progettato per il mondo del PC gaming, anche le console di ultima generazione possono essere usate con un refresh rate a 120 Hz e risoluzione QHD attraverso il connettore HDMI 2.0.

Grazie al pannello con tecnologia IPS, il monitor offre un angolo di visione da 178/178°, una vasta gamma di colori e un’esperienza di visione ottimale (copertura 98.8% DCI-P3). La luminosità dell’U28G2XU è di 370 nit e il contrasto pari a 1000:1. La certificazione VESA DisplayHDR 400 garantisce inoltre una grande varietà di luci e di angoli bui. I giocatori di oggi sono sempre più multitasking: giocano e interagiscono con i loro amici mentre trasmettono e commentano live. In questi casi e non solo, il monitor U28G2XU è dotato di modalità Picture-by-Picture, che consente di affiancare due diverse sorgenti di immagine nello stesso momento sullo schermo.

La comodità e la versatilità dell’AOC U28G2XU lo rendono un monitor perfetto anche per lavorare da casa: i quattro connettori integrati USB 3.2 rendono la connessione delle periferiche, come tastiere, mouse e webcam molto facile garantendo una scrivania pulita per una postazione di gioco perfetta. Con il monitor dotato di due speaker da 3 W, il connettore per le cuffie consente di utilizzare le nuove cuffie AOC GH200 e completare il pacchetto.

In termini di ergonomia, per soddisfare tutte le esigenze dei giocatori, la base dell’U28G2XU può essere regolata in altezza (130 mm) e offre un ampio tilt (-5/21.5°) e swivel (-32/32°). È inoltre dotato di montaggio VESA 100 mm che consente di collegare il display ad un braccio meccanico. E quando il gioco si fa duro e le sessioni vanno avanti fino a notte fonda, la modalità LowBlue Light riduce le luci blu potenzialmente dannose, mentre la tecnologia FlickerFree elimina la retroilluminazione. Come il resto dei prodotti della linea AOC G2, l’AOC U28G2XU supporta fino a 6 modalità di gioco ed è dotato di Dial Point (per la sovrapposizione del mirino), Game Colour (per la saturazione colore) e Shadow Control così i gamer possono ottenere il massimo dalla loro esperienza di gaming ed essere sempre un passo avanti rispetto ai loro nemici.

Disponibilità e prezzo

Il nuovo AOC U28G2XU sarà disponibile a partire da agosto 2021 ad un prezzo consigliato di € 739. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito ufficiale. Dalla sezione hardware è tutto, continuate a seguirci!