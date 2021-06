Recensione Mighty Goose: un’oca spaziale

In questa recensione vi parleremo di Mighty Goose, un frenetico run ‘n’ gun con protagonista un’oca cyborg armata fino ai denti

Se siete degli amanti dei run ‘n’ gun vecchia scuola, allora di sicuro Mighty Goose coglierà il vostro interesse. Questo folle indie si ispira fortemente ai titoli della serie di Metal Slug e come se non bastasse vi permetterà di vestire i panni di un’oca cyborg armata fino ai denti. Di sicuro questa breve descrizione sarà bastata a farvi venire il desiderio di provarlo ma prima di acquistarlo vi consigliamo di leggere tutta la nostra recensione, in modo da comprendere appieno di che pasta è fatto Mighty Goose.

Pioggia di proiettili

Mighty Goose è un noto cacciatore di taglie spaziale che a causa delle sue gesta è finito sulla lista nera del temibile Re Void. Per fortuna Goose è un personaggio molto pacato e di conseguenza cercherà di appianare le sue divergenze con il Re massacrando ogni singolo soldato che si frappone fra lui è il trono.

Nel corso del gioco dovrete affrontare diversi livelli pieni zeppi di nemici e per farlo potrete contare su un vasto arsenale. Durante i livelli potrete infatti trovare dei potenziamenti che vi permetteranno di utilizzare mitragliatrici, fucili a pompa, lancia missili o pistole laser fino a quando non esaurirete i proiettili. In alcuni livelli potrete anche trovare dei veicoli che vi permetteranno di diventare molto più potenti e soprattutto resistenti. Inoltre sconfiggendo i nemici potrete ottenere delle monete che saranno spendibili in qualsiasi momento nel corso delle missioni per ottenere potenziamenti di ogni genere.

Un altro utilissimo potenziamento che vi aiuterà a far fuori con facilità le truppe del Re Void è la modalità Mighty. Infliggendo danni ai nemici potrete riempire l’apposito indicatore Mighty, che una volta pieno vi permetterà di attivare questa potentissima trasformazione. In modalità Mighty le vostre armi diventeranno molto più potenti e la maggior parte degli attacchi non potranno danneggiarvi in alcun modo. Inoltre infliggendo danni ai nemici prolungherete la durata del potenziamento, quindi attivandolo al momento giusto potrete superare con facilità anche le sezioni più ostiche.

Oltre ai power up ottenibili nei livelli, il potente Mighty Goose può anche equipaggiarsi con un gran numero di miglioramenti diversi all’interno della sua base spaziale. Prima di partire per una missione potrete infatti scegliere un’arma secondaria e un compagno da portare con voi (i compagni possono anche essere controllati da un secondo giocatore tramite la coop locale). Inoltre avrete a disposizione anche alcuni potenziamenti passivi che una volta attivati vi permetteranno di ottenere diversi bonus. Tutti questi miglioramenti potranno essere sbloccati andando avanti con le missioni, ma alcuni resteranno inaccessibili fino a quando non avrete compiuto delle azioni specifiche.

Dritti verso l’obiettivo – Recensione Mighty Goose

I livelli di Mighty Goose sono esteticamente molto diversi tra loro e vantano sempre dei boss finali divertenti e vari. Purtroppo però tutte le missioni saranno estremamente lineari e non dovrete fare altro che procedere da punto A a punto B distruggendo tutto ciò che vi troverete davanti. Ogni tanto potrete imbattervi in piccole sezioni platform e stradine secondarie, ma sfortunatamente si tratta solamente di rare eccezioni.

Oltre a quelli normali però esistono anche dei livelli alternativi nascosti all’interno della misteriosa dimensione speculare. Questi livelli sono accessibili solamente dopo aver sconfitto il boss finale e sono caratterizzati da una difficoltà molto più elevata rispetto alle missioni originali. Purtroppo però anche queste missioni non sono riuscite a convincerci a causa di due grosse pecche. Innanzitutto i livelli della dimensione speculare avranno una struttura identica a quella della loro controparte originale, un vero peccato se si pensa che sarebbe bastato specchiarli per ottenere qualcosa di diverso.

Il problema più grande però è rappresentato dal fatto che la difficoltà aumentata è generata solamente dall’aggiunta di moltissimi nemici in più. Questa abbondanza di avversari creerà davvero molto caos a schermo, aumentando così le probabilità di essere colpiti. Di per se questo non è un grosso problema ma affrontando così tanti nemici insieme potrete riempire la barra Mighty in pochissimo tempo, rendendo così questi livelli ancora più facili della loro controparte originale.

Tanto stile – Recensione Mighty Goose

Dal punto di vista tecnico non c’è molto da dire su Mighty Goose. Il titolo è estremamente leggero e di conseguenza è in grado di mantenere delle ottime prestazioni anche sui PC meno performanti. Inoltre, nonostante spesso ci sia un grandissimo caos a schermo, il titolo non ha mai sofferto di alcun calo di frame.

Per quanto riguarda il lato artistico invece Mighty Goose riesce a risaltare grazie ad uno stile davvero splendido. La grafica del gioco riesce ad avere un fascino retrò senza però risultare vecchia e le animazioni sono davvero belle e dettagliate. Inoltre il titolo vanta anche una colonna sonora davvero ottima e una gran numero di cutscene animate in modo davvero eccezionale.

Conclusioni

Adesso è arrivato finalmente il punto della nostra recensione in cui tiriamo le somme su Mighty Goose. Questo divertentissimo run ‘n’ gun vi riporterà immediatamente indietro fino agli anni d’oro del genere. Giocandolo ritroverete infatti tanti elementi in comune con Metal Slug, come ad esempio i veicoli, i power up e l’iconica voce fuori campo. Nel complesso Mighty Goose è abbastanza breve e lineare, ma saprà comunque offrire a tutti gli amanti del genere tanto divertimento (specialmente se siete intenzionati ad ottenere un buon punteggio in ogni livello).

Mighty Goose è disponibile ora per PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X | S. Se siete interessati a restare aggiornati riguardo tutte le novità sul mondo dei videogiochi e tanto altro ancora, allora continuate a seguirci qui su tuttoteK. Inoltre, in caso vogliate acquistare qualche gioco ad un prezzo vantaggioso, vi suggeriamo di dare un’occhiata alle tante offerte presenti su Instant Gaming.