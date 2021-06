Kojima e Xbox: accordo per un’esclusiva in chiusura?

Si intensificano i rumor che vedono Hideo Kojima in procinto di siglare un accordo per sviluppare un titolo in esclusiva per console Xbox

All’inizio dell’anno hanno iniziato a girare alcuni rumor secondo i quali Hideo Kojima ed il suo studio, Kojima Productions, avrebbero potuto siglare un accordo per sviluppare un gioco in esclusiva per le console della famiglia Xbox. Sebbene queste voci di corridoio non abbiano ricevuto conferme ufficiali nei mesi seguenti, i dubbi relativi alla clamorosa operazione hanno continuato a girare per il web, corroborati da nuove conferme che giungono direttamente dalla voce del giornalista di GamesBeat Jeff Grubb.

Kojima e Microsoft pronti a siglare un accordo per una esclusiva?

Nel corso di un recente podcast, al solito Jeff Grubb (che è stato il primo a diffondere i rumor relativi all’accordo in questione) sono state poste delle domande in merito all’accordo tra lo sviluppatore giapponese ed il colosso di Redmond. Grubb ha risposto che, secondo le proprie fonti, la collaborazione sarebbe in procinto di essere confermata ufficialmente, e le trattative sono giunte ad un punto tale che un nulla di fatto non è più probabile. Il giornalista ha inoltre aggiunto che la recente assunzione di Kim Swift, sviluppatore che ha lavorato su Portal e Left 4 Dead ed ora senior director di Xbox Cloud Gaming, è stata effettuata proprio per affiancarlo a Kojima nello sviluppo del suo prossimo lavoro, per cui è attualmente in cerca di personale.

Come sempre, trattandosi di rumor non ancora confermati in maniera ufficiale dai diretti interessati, il nostro invito è quello di prendere la notizia in questione con tutte le precauzioni del caso. Potrebbe, comunque, non essere casuale la news, che ha iniziato a girare subito dopo quella relativa all’accordo con Microsoft, secondo la quale il designer nipponico avesse inizialmente proposto il nuovo lavoro a Sony, che aveva però rifiutato (ma che accoglierà Death Standing Director’s Cut).

In attesa di conferme precise, pertanto, non possiamo fare altro che invitarvi a continuare a seguirci sulle pagine di tuttoteK, dato che non mancheremo di tenervi aggiornati sugli sviluppi.