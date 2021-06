Summer Game Fest 2021: presentato Death Stranding Director’s Cut di Kojima

Dopo il divorzio con Konami, Hideo Kojima ha iniziato la sua strada “indipendente” fondando la Kojima Productions e dando vita a quel che è, indubbiamente, uno dei titoli più significativi della scorsa generazione di console. Death Stranding, che sia piaciuto o meno, ha saputo canalizzare l’attenzione del pubblico piuttosto velocemente, diventando uno dei videogiochi più chiacchierati del periodo e, decisamente, della fine di PlayStation 4.

Che vi sia piaciuto o meno questo è indubbio, insomma, come è indubbio l’hype e l’attesa con cui i fan stanno pensando al prossimo titolo di Kojima Productions. Dopo una lunga sequela di rumor, però, l’attesa è giunta al termine. Che l’autore sarebbe stato ospite al Summer Game Fest di quest’anno già lo sapevamo da qualche giorno e, proprio durante la conferenza, è stato presentato qualcosa di nuovo.

Dopo una breve intervista ed un breve scambio di battute tra il buon Hideo e Geoff Keighley ecco che è arrivato l’annuncio. Non si tratta di un titolo nuovo o di una nuova IP ma di un qualcosa che già conosciamo. Death Stranding Director’s Cut è stato annunciato per PlayStation 5. Un trailer ricco di citazioni all’universo di Metal Gear Solid quello presentato durante il Summer Game Fest 2021.

Death Stranding Director’s Cut brings the genre-defying adventure to PlayStation 5. More details coming soon on this enhanced and expanded adventure from @KojiPro2015_EN pic.twitter.com/aBh4oJZg71

— PlayStation (@PlayStation) June 10, 2021