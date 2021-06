Kojima Productions è a caccia di personale

Cacciatori di teste cercano venticinque persone: la ricerca di personale di Kojima Productions svela un nuovo progetto all’orizzonte

Freschi di annuncio della director’s cut di uno dei giochi più amati (e discussi in egual misura), i ragazzi di Kojima Productions stanno cercando personale. I venticinque posti vacanti, come recita il post che riporteremo qui sotto, attendono altrettanti talenti emergenti a Tokyo. Il nuovo progetto in fase di sviluppo porta dunque con sé un’espansione del già talentuoso team di sviluppo, ma sebbene l’offerta sia aperta a tutti la conoscenza del giapponese “a livello di business” è d’obbligo. Le posizioni aperte consistono in ruoli per designer, artisti, programmatori e, cosa anche più invitante, programmatori.

Ricerca di personale: un progetto di Kojima Productions

Prima che venisse rivelato il nuovo progetto di Kojima Productions, parte del personale già esistente ha lasciato intendere che qualcosa stesse bollendo in pentola. Alludiamo al direttore audio Ludvig Forssell, che ha svelato di essere al lavoro su nuovi progetti ancora non annunciati. Tuttavia, si è in seguito scoperto che il nuovo gioco non ha niente a che spartire con il team di sviluppo; per quel che ne sappiamo, potrebbe trattarsi di Abandoned, egualmente scorrelato dall’entourage del cineamatore nipponico. Per quanto al web piaccia credere altrimenti.

Parlando di indizi, ce ne sono stati tanti dall’uscita di Death Stranding a novembre 2019, quando Kojima ha svelato di essere nel pieno di una maratona di film horror. Del suo sogno di “creare un horror rivoluzionario” in seguito a tale maratona non s’è più fatto nulla. Considerando però che Kojima ha parlato espressamente di un progetto defunto, è palese che si trattasse della buon’anima di Silent Hills. Nel frattempo, Norman Reedus ha parlato di un progetto in arrivo, che però ora sappiamo essere Death Stranding: Director’s Cut. Tuttora Kojima sta fantasticando su altri lidi, tra cui titoli più piccoli in digitale ed esperimenti col cloud.

