Dati di vendita britannici: risultati per i videogiochi fino al 27/06/21

A trionfare in questi ultimi dati di vendita è Mario Golf: Super Rush, ma tra i videogiochi più amati Ratchet e Clank si difendono bene

Non sarebbe un inizio di settimana senza i dati di vendita d’oltremanica, e anche stavolta siamo qui per delineare le performance migliori dei videogiochi in formato fisico. Il censimento del gruppo britannico GfK è stato reso disponibile da GamesIndustry.biz, e anche oggi parleremo sia della top 10 che delle menzioni d’onore per quanto riguarda la top 40 generale. Al termine del nostro consueto speciale troverete un comodo tabulato, che riporta a sinistra i dati raccolti due settimane fa e al centro le posizioni di quella appena conclusa. Senza indugiare oltre, dunque, partiamo con la nostra analisi.

Come ti bagno il naso da sotto i baffi

La medaglia d’oro nei nostri dati di vendita va a Mario Golf: Super Rush, che si è dimostrato essere tra i videogiochi più amati dai giocatori del Regno Unito. Il titolo sportivo di Nintendo e Camelot Software Planning (musiche di Motoi Sakuraba, nel caso) ha saputo superare quelle di Mario Tennis Aces del 17,5%, naturalmente a fronte di un bacino di utenza maggiore. Vedremo come se la caverà The Legend of Zelda: Skyward Sword HD il 16 luglio; per il momento, abbiamo a che vedere con una vittoria della Grande N su una delle esclusive di punta di casa Sony, sulla cresta dell’onda da due settimane.

In due al terzo posto sul podio – Dati di vendita per i videogiochi

In questi ultimi dati di vendita, infatti, Ratchet & Clank: Rift Apart scivola in terza posizione con un tonfo del 78%, ma può ancora vantare un record non comune per i videogiochi in formato fisico. L’ibrido tra platformer e sparatutto in terza persona di Insomniac Games, infatti, ha goduto di un incremento nella seconda settimana, che in casi come questo è un fenomeno molto raro. Il ritorno di scorte di PS5, ovviamente, ha contribuito non poco al saliscendi per il quale le esclusive di Sony sono note negli ultimi tempi, quindi non ci sarà nemmeno da stupirsi se rivedremo il gioco nelle classifiche future.

La parola allo sport – Dati di vendita per i videogiochi

A questo punto, non resta che delineare chi tra i videogiochi di cui parleremo oggi ha vinto la medaglia d’argento nei dati di vendita. Parliamo di FIFA 21, che ha saputo salire del 10% grazie anche agli europei tuttora in corso. Non è però l’unico titolo sportivo a godere di buone vendite. A fronte delle imminenti olimpiadi, infatti, anche Olympic Games Tokyo 2020: The Official Video Game di SEGA debutta undicesimo, a un mese dall’evento sportivo, con il 51% delle vendite su PS4, il 29% su Xbox One e il 21% su Nintendo Switch. A proposito di nuovi arrivi, ne abbiamo altri da riportare.

Debutto in società – Dati di vendita per i videogiochi

Ci sono diversi nuovi volti in questi dati di vendita, e tra i videogiochi nuovi abbiamo Scarlet Nexus di Bandai Namco in ottava posizione. Il 58% delle vendite si è verificato su PS5, il 21% su PS4 e il 20% su console della famiglia Xbox. Altrove, il remake Alex Kidd in Miracle World DX da Merge Games debutta al diciassettesimo posto. il 41% delle vendite è su Nintendo Switch, il 33% su PS5, il 16% su PS4 e il 10% su Xbox. Parlando dell’ex mascotte di SEGA, il suo successore Sonic non ha giochi in cantiere nonostante l’anniversario. Abbiamo riportato solo un evento in Super Smash Bros. Ultimate.

Fare un trick sulla tavola senza ruote di Nintendo Switch – Dati di vendita per i videogiochi

L’ottimo Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 arriva su Nintendo Switch, il che ne ha aumentato la performance tra i videogiochi più venduti con un ritorno nella top 40 dei dati di vendita. Il ventinovesimo posto è arrivato con un incremento del 394%. Per quanto riguarda il resto della top ten, molti altri titoli sono aumentati di settimana in settimana. Mario Kart 8 Deluxe è ancora al quarto posto con un incremento del 2%, mentre Animal Crossing: New Horizons sale del 58% e si ritrova quinto. Al di fuori di Switch, Assassin’s Creed Valhalla rientra in top ten al sesto posto con un balzo del 93%.

Top dix – Dati di vendita per i videogiochi

Proseguiamo la top ten con la versione Nintendo Switch di Minecraft, che nei dati di vendita si ritrova al settimo posto con un aumento del 18% tra i videogiochi più venduti in Regno Unito. Ring Fit Adventure salta di cinque posti con un aumento del 72%, piazzandosi pertanto nono. Super Mario 3D World + Bowser’s Fury cade invece in decima posizione, ma a discapito di un aumento del 10% di settimana in settimana. Ubisoft se l’è passata bene grazie ai saldi che hanno spinto le vendite di Just Dance 2020 (dodicesimo, 109%), Watch Dogs Legion (diciannovesimo, 120%) e Immortals: Fenyx Rising (ventiseiesimo, 153%).

Tabulati conclusivi

Chiudiamo il nostro reportage con lo sconsigliabile ritorno di Cyberpunk 2077 su PlayStation Store, che ha portato tutti i formati al ventiduesimo posto con un aumento del 374%. La tabella è quasi superflua avendo già fornito tutti i dati, ma se volete fare il punto della situazione la riportiamo qui sotto.

Piazzamenti di due settimane fa Top ten delle posizioni per la settimana appena conclusa Titolo interessato Nuovo arrivato 1 Mario Golf: Super Rush 3 2 FIFA 21 1 3 Ratchet & Clank: Rift Apart 4 4 Mario Kart 8 Deluxe 6 5 Animal Crossing: New Horizons 12 6 Assassin’s Creed Valhalla 8 7 Minecraft (versione Nintendo Switch) Nuovo arrivato 8 Scarlet Nexus 14 9 Ring Fit Adventure 9 10 Super Mario 3D World + Bowser’s Fury

Ora sta a voi dirci la vostra: cosa pensate di questi risultati? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttoteK per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo. Per i vostri bisogni puramente videoludici, potete invece trovare i migliori sconti in formato digitale su Instant Gaming.