Kirby e la Terra Perduta: è già un successone di vendite

Il tanto atteso Kirby e la Terra Perduta è arrivato su Nintendo Switch a fine marzo e, con la potenza di un tornado, è riuscito a superare il record di vendite dei suoi capitoli precedenti

Arrivato all’inizio degli anni Novanta per Game Boy la pallina rosa ne ha fatta di strada. Partorita dalla fantasiosa mente di Masahiro Sakurai (il papà di Super Smash Bros.) oggi è arrivata con il nuovo capitolo intitolato Kirby e la Terra Perduta. Un capitolo che è già il vincitore della sua stessa categoria, ma andiamo con ordine!

Kirby e la Terra Perduta: la pallina rosa che vola in alto

All’inizio di questa settimana, Kirby e la Terra Perduta, è stato registrato come il lancio più importante della simpatica palletta rosa nel Regno Unito, ma ora sembra che lo stesso si possa dire anche per il natio Giappone! A darne la notizia sono i ragazzi di Games Data Library con un tweet che vi lasciamo qui sotto.

Stando alle classifiche delle vendite giapponese su Famitsu, il titolo in questione è riuscito a conquistare il primo posto dei giochi più venduti della settimana con 380.060 copie andando a superare altri titoloni come Mario Kart 8 Deluxe, Pokémon Legends: Arceus e persino Elden Ring. Insomma, un risultato non da poco!

Kirby and the Forgotten Land had the 𝗕𝗜𝗚𝗚𝗘𝗦𝗧 𝗟𝗔𝗨𝗡𝗖𝗛 for the series in Japan, with a 70% increase over launch sales of Triple Deluxe. It's the second biggest launch of 2022 in Japan so far, behind Pokémon Legends and above Elden Ring. pic.twitter.com/6Vlmp1tOq4 — Game Data Library (@GameDataLibrary) March 31, 2022

Oltre a questo è riuscito addirittura nell’impresa di superare tutti i suoi precedenti lanci inclusi Super Star Ultra per Nintendo 3DS, The Crystal Shards per Nintendo 64 e tutti gli altri apparsi sulle varie console come NES, SNES, Game Boy e così via. Un successo annunciato già in partenza? Forse sì, ma non poteva essere altrimenti.

Ad ogni modo, per rinfrescarvi un po' la memoria sui capitoli precedenti, che ne dite di arricchire la vostra collezione di capolavori videoludici, retrò e non, andando a recuperare dei titoli simili al miglior prezzo di sempre?