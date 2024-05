Dexter serie prequel: ecco chi interpreterà il giovane protagonista

Svelato il cast della serie prequel di Dexter, tra cui i personaggi principali. Ma chi sarà l’interprete del serial killer? Scopriamolo

Il celebre serial killer Dexter Morgan è pronto a tornare sugli schermi con una nuova serie prequel che esplorerà le origini del personaggio. Intitolata Dexter: Original Sin, la serie sarà ambientata nella caotica Miami del 1991, 15 anni prima degli eventi narrati nella serie originale. Questa nuova produzione promette di svelare i segreti più oscuri del passato del serial killer, e offrirà agli spettatori uno sguardo inedito sulla sua trasformazione da studente di medicina legale a spietato giustiziere. La trama seguirà il giovane durante la sua turbolenta adolescenza e i primi anni dell’età adulta, dove le esperienze traumatiche e le influenze hanno plasmato la sua mente criminale. Vedremo come il rapporto con il padre adottivo Harry, un poliziotto integerrimo, lo abbia portato a sviluppare il suo “Codice”. Si tratta di un rigido insieme di regole che gli permette di incanalare i suoi impulsi omicidi verso criminali che sfuggono alla giustizia.

Dexter serie prequel: svelato il cast principale

Paramount ha recentemente annunciato i tre attori principali che daranno vita ai personaggi principali della serie. Patrick Gibson, noto per il suo ruolo nella serie fantasy “Tenebre e ossa“, vestirà i panni del giovane serial killer. Christian Slater, celebre per la sua performance in “Mr. Robot“, interpreterà il ruolo fondamentale di Harry Morgan, il padre adottivo che, pur amandolo, si troverà a fare i conti con la crescente oscurità del figlio. Molly Brown, vista in “Billions“, sarà Debra, la sorella adottiva, ignara dei segreti del fratello ma profondamente legata a lui.

La regia sarà affidata a Michael Lehmann, che collaborerà con il veterano della serie Clyde Phillips nella scrittura e produzione esecutiva. Michael C. Hall, l’interprete della serie originale, sarà coinvolto come produttore. Questa scelta garantirà continuità e fedeltà ai tratti distintivi del personaggio. Dexter: Original Sin andrà a scavare nel passato del personaggio. Gli spettatori avranno modo di conoscere le esperienze formative che hanno plasmato la sua mente criminale. La serie, composta da dieci episodi, sarà disponibile in esclusiva su Paramount+.

