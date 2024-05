Deadpool e Wolverine: aperte le prevendite per i biglietti!

E andiamo, ca**o, il momento si avvicina sempre di più. Da oggi puoi acquistare i biglietti per Deadpool e Wolverine, ora disponibili in prevendita! Prenota subito il tuo posto in sala!

Ci siamo quasi, mancano a malapena due mesi per il grande ritorno del leggendario Wolverine interpretato dal mito, inimitabile e unico Hugh Jackman. Ovviamente al fianco di colui che ha reso tutto questo possibile e che ci farà vivere un evento cinematografico epocale, qualcosa di ancora più leggendario di quanto visto con Avengers Endgame. A pochi mesi dalla data d’uscita ufficiale, che ricordiamo essere il 24 luglio 2024, sono stati resi disponibili i biglietti per Deadpool e Wolverine. Puoi acquistare ora il tuo biglietto per goderti il film in anteprima il 23 luglio! E le sorprese non finiscono qui. Oltre a vedere il film in anteprima, tu e i tuoi amici potrete avere anche un poster inedito e dei portachiavi di Deadpool e Wolverine!

Acquista ora i biglietti per Deadpool e Wolverine!

In questa nuova avventura il nostro caro Wade Wilson, meglio conosciuto come il mercenario chiacchierone Deadpool, non sarà da solo. Al suo fianco ci sarà infatti il nostro amatissimo Wolverine interpretato da Hugh Jackman. Il leggendario personaggio interpretato dall’attore australiano torna sul grande schermo dopo 7 anni di assenza, da quel capolavoro di Logan. In questa storia Deadpool e Wolverine dovranno collaborare per salvare il mondo e allo stesso tempo dovranno vedersela con la TVA, ovvero l’organizzazione a guardia della sacra linea temporale vista nella serie tv di Loki. Wolverine ha perso il suo mondo, lasciato alla deriva, e ora Deadpool ha bisogno del suo aiuto per salvare il suo. Si creerà così un improbabile alleanza tra i due, senza mancare ovviamente di colpi di artigli, katane, sparatorie e tanta, ma tanta azione. Acquista subito il tuo biglietto qui!

Riuscirà il dinamico duo a salvare il mondo? Lo potrai scoprire in anteprima il 23 luglio a mezzanotte. Lo andrai a vedere? Diccelo con un commento! Continua a seguirci su tuttotek.it per altre news dal mondo del cinema e molto altro!

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere?

Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 5,99 euro al mese su questa pagina.

Hai già un abbonamento a Disney+? Scopri nuovi contenuti su Apple TV o Now TV.

Bonus: come avere un abbonamento alle piattaforme streaming e risparmiare

Esistono alcuni servizi che consentono di condividere l’account delle migliori piattaforme streaming (Netflix, Prime Video, Disney Plus, NOW TV, Paramount Plus, ecc.) con altre persone e duqnue di risparmiare sugli abbonamenti, parliamo di GamsGo, GoSplit o CooSub. Grazie a GamsGo, GoSplit e CooSub è possibile acquistare, ad un prezzo irrisorio, un abbonamento condiviso con altri utenti in maniera facile, veloce e sicura.