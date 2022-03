Anteprima Kirby e la Terra Perduta: le nostre prime impressioni

La pallina rosa di Nintendo fa il suo post-apocalittico debutto in 3D: ecco la nostra anteprima della demo di Kirby e la Terra Perduta

Era anche ora che potessimo dire in un’anteprima cosa pensassimo di Kirby e la Terra Perduta. Chi vi scrive, seguendo il “terrore rosa” da diversi anni ormai, ha esortato il tondeggiante eroe di Nintendo ad osare di più sin dall’appuntamento visto su Wii. Eppure, il game design della serie è molto… particolare, per così dire. I primi semini li abbiamo già visti su Nintendo 3DS, dove la formula (pur raggiungendo il suo apice con Planet Robobot) sembrava ormai scolpita nel marmo. In aria abbiamo una libertà di movimento tale da rendere obbligatorio un design lineare per i livelli, e a terra invece i vari poteri del protagonista si sono evoluti a moveset “da picchiaduro”.

Ciononostante, un seme in particolare è germogliato col minigioco Sfida Kirby 3D proprio in Planet Robobot, per poi sbocciare su eShop sotto il nome di Blowout Blast. Che quest’ultimo, poi, fosse poco più di un remake poligonale del primissimo Dream Land con un level design in stile Crash Bandicoot, è un altro discorso. Dopo aver delegato a Battle Royale (sempre su 3DS) il compito di testare il funzionamento delle abilità in un ambiente 3D, HAL Laboratory è infine pronta a compiere il passo decisivo. Il risultato è una sola, grande avventura in cui il team di sviluppo ha messo tutto ciò che ha appreso fino ad ora con i suoi esperimenti.

Po(yo)st-apocalittico

La cutscene iniziale della versione demo di Kirby e la Terra Perduta ci ha già fornito delle basi per una futura recensione: già nell’anteprima possiamo infatti constatare un gradito ritorno dal passato. Premettiamo subito che l’introduzione di ogni titolo poligonale di Kirby preferisce non fornire troppi dettagli nella scena introduttiva. Tutto ciò che sappiamo è che il nostro eroe è stato risucchiato (quale ironia) in una dimensione parallela tramite uno squarcio interdimensionale. Spiegheremo in uno speciale apposito la lore che connette tra loro i vari capitoli della serie (tornate questo sabato!).

Abbiamo già parlato di Planet Robobot ed è qui che cogliamo l’occasione per lodare l’approccio “tondeggiante” alle ambientazioni post-apocalittiche. Non che la serie sia del tutto nuova al filone, come ci ricorda Shiver Star da The Crystal Shards per Nintendo 64. Questa, però, è la prima volta che la pallina rosa si trova alle prese con ambientazioni simili (per quanto vagamente) a The Last of Us. E mentre Planet Robobot ha mostrato il mondo di Kirby corrotto da una innaturale rivoluzione industriale, qui avviene l’opposto: la natura ha riconquistato antiche città, fornendoci un risultato spettacolare.

Come ti reinvento la ruota (rosa) – Anteprima Kirby e la Terra Perduta

Prima ancora di poter parlare di Elfilin e del rapimento dei Waddle Dee (dettagli che lasceremmo volentieri alla sezione della trama di una futura recensione), entriamo nel vivo dell’anteprima con il gameplay di Kirby e la Terra Perduta. Perché di cose da dire ce ne sono veramente, veramente tante. Dopo un’introduzione con un passaggio spiaggia-boscaglia decisamente familiare (e obbligatoria, vista l’importanza del compromesso ispirato al già citato Crash Bandicoot per il level design), il tutorial ci istruisce sulle basi. Possiamo aspirare, sputare, saltare e fluttuare. Quest’ultima abilità si presenta tuttavia in modo differente rispetto al passato.

Come avviene in Sfida Kirby 3D e nella sua evoluzione Blowout Blast, infatti, anche qui non c’è modo di volare nel modo in cui il protagonista ci ha abituati da anni. Non solo, c’è anche un limite alle altezze che possiamo raggiungere. Nonostante ciò, il level design ci concede occasionalmente di “saltare” qualche passaggio. La difficoltà, a tal proposito, è decisamente meno generosa di quanto abbiamo visto in passato. Già a inizio gioco ci viene chiesto se vogliamo giocare in “modalità brezza” o se preferiamo un tasso di sfida più alto con la neonata “modalità tempesta”.

“Senza problemi, senza pensieri / come i vecchietti a esaminare i cantieri” – Anteprima Kirby e la Terra Perduta

Quella che il gioco ha battezzato “Pianura urbana” resta una gioia da vivere e da giocare, già dalle prime abilità di copia. Su queste ultime, però, dobbiamo fare un appunto: ricordate il “moveset da picchiaduro” a cui alludevamo prima? In questo caso, la varietà di mosse a nostra disposizione si ritrova un po’ smorzata dal movimento tridimensionale. Tuttavia, HAL ha comunque voluto reinterpretare certe mosse. In altre parole, si passa da un input direzionale a uno più “contestuale”. Ecco dunque che Lama ci permette di effettuare combo a patto che siamo vicini al nemico, mentre Spada consente un attacco rotante in verticale se ci troviamo in aria.

Un piccolo spoiler per chiunque non abbia ancora provato la demo. Completando i tre livelli a vostra disposizione, sbloccherete la possibilità di rigiocarli con le varianti potenziate delle abilità. La demo in tal senso si è davvero prodigata nel rendere disponibile qualunque cosa fosse presente nei trailer visti fino ad ora. Di nuovo, non parliamo tanto di ambientazioni quanto di elementi di gameplay. Provare con mano questo antipasto ci ha messo solo più appetito per la versione completa, complice una transizione dai giochi a scorrimento laterale quasi impercettibile nella sua più totale fluidità.

“Vuole mettermi sotto ‘sto signorotto / che si fa vanto del santo attaccato sul cruscotto” – Anteprima Kirby e la Terra Perduta

Siccome abbiamo parlato della presenza dei punti forti dei trailer, analizziamo anche quello che, nel bene e nel male, sarà il “gimmick” (“espediente”) del gioco: la Boccomorfosi. Contrariamente a quanto ci saremmo aspettati, questo elemento di gameplay sarà molto più presente del previsto… se la versione di prova è attendibile in tal senso, sia chiaro. Diciamo “nel bene e nel male” perché nell’ipotesi migliore abbiamo comunque un tratto distintivo in più per distinguere questo gioco dai predecessori; tuttavia, è anche vero che (in modo analogo a Pokémon) questo è un trend ormai ciclico per la serie (chi ha più rivisto le Super Abilità, l’Ipernova o l’Armatura Robobot?).

Apprezziamo inoltre le limitazioni che il gioco cerca di mettere al giocatore, estendendole sia al movimento (Morfoauto è solo la prima mutazione senza volo) che alle mosse (il Morfodistributore mostra che esistono anche delle trasformazioni con un numero limitato di munizioni). Una cosa che i trailer invece non hanno mostrato è la capacità di Kirby di risucchiare un elemento per la Boccomorfosi (con un comando, di nuovo, contestuale) senza però perdere l’abilità di copia: non è un solo fattore estetico, ma rappresenta la scelta di non penalizzare il progresso reso esclusivo a questa novità.

La camera dei segreti – Anteprima Kirby e la Terra Perduta

Torniamo un secondo a quanto detto sulla scelta della difficoltà. Non travisate: l’intero franchise nacque quando, complice il minor numero di pulsanti del Game Boy rispetto all’allora neonato Super Nintendo, Masahiro Sakurai volle creare qualcosa di contemporaneamente accessibile ed apertamente facile. In tal senso, la dicotomia del level design per cui è nota la serie consiste in livelli facili e boss più impegnativi. Questa elevata accessibilità ha lasciato posto, più di recente, all’inclusione dei segreti come vera sfida aggiuntiva. Lo abbiamo visto in Star Allies (e in altre IP di Nintendo, si veda Yoshi’s Crafted World); qui è lo stesso (più o meno).

Completare obiettivi opzionali all’interno di un livello ci può premiare in due modi differenti. Il primo, manco a dirlo, è appunto un sistema di achievement, che come impone l’attuale strategia della Grande N resta interno al gioco stesso. Al di là delle “imprese” facoltative riassunte nel resoconto di fine livello (o nel menù di pausa), però, spiccano gli oggetti da raccogliere. Dopo i portachiavi di Triple Deluxe, gli adesivi di Planet Robobot e i pezzi dei puzzle di Star Allies, abbiamo delle statuette che premiano i completisti con il ritorno dei trofei di Super Smash Bros. in tutto tranne che nel nome. Dopo l’addio delle descrizioni “da museo” in Ultimate… ci concedete una lacrimuccia?

Conclusioni… cooperative?

Ci siamo soffermati su praticamente tutto il resto nella nostra anteprima di Kirby e la Terra Perduta, ma abbiamo dimenticato di menzionare la modalità cooperativa inclusa anche nella demo. Com’era prevedibile, il secondo giocatore può prendere “solo” le veci di un Waddle Dee Aiutante, che però come da tradizione è dotato dell’abilità Lancia. Il nostro alleato può dunque godere di una rapida combo a terra e, eventualmente, anche di un attacco caricato con il quale effettuare una generosa planata. I comandi sono accessibili a tutti, ma sperimentando è possibile anche parare, schivare ed abbassarsi (motivo per cui l’inghiottimento automatico si può disattivare) per fare la classica scivolata.

Il co-op, come siamo felici di constatare, è di natura drop-in/drop-out, consentendoci pertanto di scegliere in qualsiasi momento come se giocare da soli o in compagnia. Insomma, questo esordio “a tutti gli effetti” della pallina rosa nel mondo delle tre dimensioni ci ha messo solo più voglia di constatare con mano la qualità del prodotto completo di quanta già ne avessimo. Per l’uscita del gioco, però, dovremo attendere ancora qualche tempo. Il titolo uscirà il 25 marzo, ma qualcosa ci dice che le due settimane che ci separano da lui si siano appena fatte decisamente più lunghe.

