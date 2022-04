Valorant: in arrivo anche su console?

Valorant, uno degli ultimi lavori della Riot Games, è un grande successo su PC, ma perché non portarlo anche su console? Un’offerta di lavoro sembra indicare che potrebbe accadere

Valorant è uno di quei giochi che rispetta appieno la filosofia di Riot Games, del resto è da lì che viene un altro “colosso” degli eSports come League of Legends, ed in breve tempo è diventato uno dei migliori giochi free to play di questi mesi. Questo però su PC, ma un’offerta di lavoro apparso sul sito della casa madre sembra presupporre che il titolo potrebbe arrivare anche su console. Andiamo a capire la cosa un po’ meglio!

Valorant: are you looking for a job?

In questi due anni Valorant si è dimostrato come un prodotto in continua evoluzione grazie ai continui aggiornamenti uniti ad un’esperienza di gioco davvero coinvolgente. Ma perché “limitarsi” al solo PC quando c’è tutto un altro mondo, ovvero quello delle console, da scoprire?

La risposta sembra provenire direttamente dal sito web della Riot Games dove è apparso un annuncio di lavoro che riguarda un Senior Game Designer Console. Sebbene tale annuncio non citi espressamente il gioco in questione, è comunque molto probabile visto che si cerca qualcuno in grado di aiutare a progettare e perfezionare le funzionalità di gioco per ottimizzare tale esperienza su console.

Ricordiamo inoltre che, già nel 2020, la Riot Games aveva annunciato che c’erano dei prototipi per questo gioco in versione console, ma non erano sicuri che sarebbe diventato un prodotto ufficiale. In ogni caso è meglio tenere le dita incrociate nell’attesa di un annuncio ufficiale!

