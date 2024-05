Jaecoo J7: tutti i particolari degli interni del SUV

Andiamo a scoprire gli interni high-tech e di qualità della Jaecoo J7, il nuovo SUV cinese che promette di conquistare il mercato italiano

Tra i SUV cinesi più attesi in Italia c’è sicuramente la Jaecoo J7. Questo veicolo, lungo 4,5 metri, si presenta con un motore 1.6 turbo benzina da 186 CV, cambio automatico a doppia frizione a 7 marce e trazione integrale. In futuro, sarà disponibile anche una versione ibrida plug-in da 347 CV. Il prezzo di partenza, intorno ai 40.000 euro, la rende particolarmente interessante. Ma non è solo il prezzo a fare di questo modello un’auto da tenere d’occhio: anche gli interni sono uno dei suoi punti di forza. Se ci entriamo dentro, rimaniamo subito colpiti dai due schermi che dominano la plancia. Il quadro strumenti digitale, compatto ma completo, fornisce tutte le informazioni essenziali per la guida, come velocità, giri motore e livello carburante. Al centro, invece, si trova un ampio display verticale da 14,8 pollici dedicato all’infotainment. Grazie al potente processore Qualcomm 8155, questo sistema offre un’interfaccia veloce e facile da usare.

Jaecoo J7: interni high-tech e di qualità

Dal display si possono controllare tutte le funzioni principali, dalle modalità di guida alle impostazioni di connettività (Android Auto e Apple CarPlay wireless sono di serie), dall’illuminazione ambientale alla climatizzazione. È possibile personalizzare l’illuminazione interna scegliendo tra una vasta gamma di colori, creando l’atmosfera perfetta per ogni viaggio. Sotto lo schermo, troviamo una pratica postazione di ricarica wireless da 50 W, dotata di ventilazione per evitare il surriscaldamento dello smartphone durante la ricarica.

La qualità percepita a bordo è elevata, grazie all’uso di materiali soft-touch e all’alternanza di pelle e finiture in simil-acciaio. Le cuciture a contrasto sui sedili e sul volante aggiungono un tocco di eleganza all’abitacolo. I doppi vetri anteriori contribuiscono a migliorare l’isolamento acustico, riducendo il rumore esterno e aumentando il comfort durante i viaggi più lunghi. I sedili anteriori, regolabili elettricamente e riscaldabili (così come quelli posteriori, un optional raro in questa categoria), offrono un elevato livello di comfort, garantendo un ottimo supporto anche durante i lunghi tragitti. Insomma, non manca proprio nulla al Jaecoo J7.

