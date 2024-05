Volkswagen Golf GTI Clubsport: il GTI più potente del mondo

La nuova Volkswagen Golf GTI Clubsport è la GTI a trazione anteriore più potente di sempre, con design aggressivo e tecnologia all’avanguardia

Volkswagen Golf GTI Clubsport: ecco l’ultimo gioiello dell’azienda. L’auto promette di essere la GTI a trazione anteriore più potente mai realizzata. In attesa del suo debutto ufficiale, sono state rilasciate alcune immagini teaser che ne rivelano il design aggressivo. Le linee aerodinamiche si presentano aereodinamiche, mentre i dettagli sportivi sottolineano il suo carattere prestazionale. Non va semplicemente considerata un aggiornamento della GTI standard. Presenta infatti un frontale completamente ridisegnato con una nuova fascia e fari a LED Matrix IQ.LIGHT di serie, oltre al grande logo VW illuminato sulla griglia. Il posteriore è caratterizzato da un grande spoiler sul tetto, nuovi fanali posteriori a LED e una fascia simile a quella della Golf R, ma con tubi di scarico singoli. Completano il look i nuovi cerchi in lega leggera da 19 pollici, con l’opzione di ruote forgiate Warmenau da 7,7 kg per ridurre ulteriormente il peso e migliorare la dinamica di guida.

Volkswagen Golf GTI Clubsport: GTI con potenza allo stato puro

Le specifiche tecniche del motore rimangono per ora un mistero, ma Volkswagen assicura che la Clubsport supererà i 265 CV dell’attuale GTI, avvicinandosi potenzialmente ai 300 CV erogati dal motore 2.0 TSI. Un’ulteriore anticipazione delle prestazioni della Clubsport è data dalla versione da corsa GTI Clubsport 24h, che vanta ben 343 CV. Sebbene la versione di serie non raggiungerà probabilmente tale potenza, è chiaro che l’azienda punta a stabilire nuovi standard nel segmento delle hot hatch a trazione anteriore.

La potenza del motore sarà gestita da un differenziale anteriore a controllo elettronico VAQ e scaricata a terra attraverso le ruote anteriori. Sarà inoltre disponibile il controllo adattivo del telaio DCC per personalizzare l’assetto della vettura in base alle proprie preferenze e alle condizioni della strada. La Volkswagen Golf GTI Clubsport farà il suo debutto alla gara ADAC di 24 ore del Nürburgring, dove la versione da corsa Clubsport 24h parteciperà alla competizione. Gli appassionati di auto sportive e i fan del marchio Volkswagen attendono con impazienza ulteriori dettagli sulla nuova GTI Clubsport. Devono soltanto aspettare il 31 maggio.

