Retrogaming: le prime botte, su Super Smash Bros., non si scordano mai

Ogni amante dei picchiaduro, anche il più intransigente, ha giocato almeno una volta nella sua vita a Super Smash Bros., una perla del retrogaming che continua a brillare ancora oggi con i nuovi capitoli, i tornei e le tante aggiunte. Siete pronti? Fight!

Siamo all’inizio del 1999 quando Super Smash Bros. arriva sugli scaffali dei negozi giapponesi, un anno davvero impressionante per il retrogaming in generale che ha portato una particolare gioia per i videogiocatori dell’epoca, ma anche per quelli moderni che riscoprono i capolavori del passato.

In tutto questo il nostro caro Nintendo 64 si stava preparando a prendere congedo perché, da lì a pochi mesi, sarebbe toccato al Nintendo GameCube entrare nelle case e nei cuori degli appassionati con titoli del calibro di Super Mario Sunshine, Luigi’s Mansion, The Legend of Zelda: The Wind Waker, Mario Kart: Double Dash!! e così via, ma c’era ancora una carta da giocare. E questa carta era all’interno di una cameretta.

Posso giocare ancora un po’?

Una cameretta si apre davanti a noi mentre, dalla finestra, la tiepida luce del sole comincia a riscaldare l’ambiente quand’ecco che appare una mano che, da una cesta, tira fuori il buon Mario e lo mette sulla scrivania. Egli però è inanimato e si accascia sulla superficie di legno come se fosse un giocattolo, ma non è finita poiché, a fargli compagnia, ci pensa un altrettanto inanimato Pikachu. Ritorna però la mano che comincia a spostare gli oggetti sulla scrivania per poi contare rapidamente fino a tre, schiocco di dita et voilà!

I nostri eroi si animano e l’ambiente vicino a loro si trasforma nei rispettivi “regni di gioco” come, ad esempio, il Castello della Principessa Peach, quello di Hyrule, la capanna in mezzo alla giungla di Donkey Kong e così via. Regni che conoscono molto bene e che non esiteranno certo a sfruttare a loro vantaggio, siete pronti per gettarvi anche voi nella mischia? Scegliete dunque il vostro personaggio e via!



Storia e modalità di (botte) gioco – Retrogaming: Super Smash Bros.

Quanto esposto sopra poteva già essere considerato un po’ come la storia principale di questo titolo, la semplice materializzazione della fantasia di un ragazzino in compagnia dei suoi giocattoli (e non stiamo parlando di Toy Story) in un ozioso pomeriggio. Del resto, chi di noi non l’ha mai fatto?Prendere i propri giocattoli preferiti e farli “lottare” tra di loro in arene improvvisate fino ad arrivare ad un iconico scontro finale che qui sarà a metà strada tra il goliardico ed il grottesco.

Ovvio, non siamo di fronte ad una delle classiche linee narrative dei picchiaduro che vedono l’arrivo dei campioni da ogni parte del mondo per un torneo (Street Fighter, Mortal Kombat, Tekken, SoulCalibur, Virtua Fighter eccetera), ma non temete perché voleranno cazzotti e colpi bassi da ogni dove! Infatti, se nei picchiaduro appena citati, l’obiettivo principale era quello di azzerare la barra della vita, qui invece ci si basa sulle percentuali.

Nello specifico, più è alta la percentuale dei danni subiti dall’avversario, e più facilmente questi potrebbe prendere il volo. L’obiettivo di ogni round è infatti quello di lanciare l’avversario fuori dallo schermo o, in alternativa, vederlo sparire nel lontano orizzonte dietro l’arena di gioco oppure spiattellato direttamente sullo schermo per rendere il tutto ancora più divertente e, a tratti, cartoonesco.

Naturalmente non ci saranno solo le nude mani, o le armi tipiche dei personaggi giocanti, con le quali bisognerà fare i conti. Ci saranno infatti tutta una serie di armi fuori di testa provenienti dai vari mondi Nintendo e non come il martellone proveniente dal primo cabinato di Donkey Kong, le Bob – ombe da Super Mario Bros. 2, il Maxim Tomato dai capitoli di Kirby, le pokéball contenenti una ristretta cerchia dei primi 151 Pokémon per avere un aiuto in battaglia e tanto altro ancora.

Insomma, la cosa bella è che, anche chi non ha mai preso in mano uno di questi titoli della Nintendo, dopo essersi fatto una bella scorpacciata di risate e cazzotti, può andare a procurarsi uno di questi titoli per accrescere la sua personale cultura videoludica. Ah, fate poi attenzione alla stessa arena di gioco, non è detto che rimanga sempre stabile perciò occhio agli imprevisti!Per quanto riguarda le modalità di gioco, invece, partiamo dalla classicissima giocatore singolo.

Una volta scelto il personaggio, il livello di difficoltà, il colore ed il numero di vite ci si lancerà in una serie di sfide contro altri avversari da soli, in squadra, a gruppi, in versione gigante e addirittura più pixellosa con i mid boss. Il tutto porterà fino allo scontro finale con la mano dell’inizio, la Master Hand. Segue poi la modalità versus dove sarà possibile collegare altri tre controller al proprio Nintendo 64 e fare una bella sfida con gli amici. Infine ci sono due minigiochi, presenti anche nella modalità singola andando ad “intervallare” la sfida, quali Break the Targets e Board the Platforms. Qui bisognerà, rispettivamente, andare a distruggere dei bersagli sparpagliati lungo il percorso e cercare di saltare su delle piattaforme nel minor tempo possibile.

I personaggi giocabili (e sbloccabili) – Retrogaming: Super Smash Bros.

L’annunciatore chiama dunque i suoi personaggi sul ring, ma altri dovrete sbloccarli voi stessi. In che modo? Ma è chiaro, terminando la modalità giocatore singolo e, dopo la parte finale dove bisogna letteralmente colpire i titoli di coda per avere altre info sul gioco ed i personaggi, aspettare che si palesi un nuovo avversario da sconfiggere per poterlo annoverare tra quelli selezionabili ad inizio partita. Veniamo dunque all’elenco completo, seppur ristretto:

Mario

Luigi

Donkey Kong

Yoshi

Link

Samus Aran

Kirby

Fox McCloud

Pikachu

Jigglypuff

Captain Falcon

Ness

Ovviamente tutti questi personaggi sono stati “ottimizzati” in ottica Nintendo 64 e quindi, il loro aspetto ed alcune delle loro mosse tipiche ed oggetti presenti nelle varie arene di gioco, sono ispirati direttamente dagli ultimi loro titoli visti sul caro vecchio Nintendone senza tralasciare i tempi trascorsi su NES e SNES. Inizialmente si era pensato di inserire anche dei villain per eccellenza quali Bowser, King Dedede, Mewtwo, Ganondorf ed altri personaggi come Peach, Wario, Mew, Toad, Banjo & Kazooie e addirittura James Bond (in riferimento al classicone GoldenEye 007 del 1997).

In ogni caso la maggior parte di questi appena citati sarebbe comparsa nei capitoli successivi che si sono arricchiti di personaggi provenienti da altri universi videoludici come il nuovo arrivato Sora direttamente da Kingdom Hearts, il riccio blu Sonic dalla SEGA e addirittura Solid Snake da Metal Gear Solid!

Un gioco in economia, sin dal principio – Retrogaming: Super Smash Bros.

A questo punto si potrebbe dire che, sin dall’inizio, la Nintendo ha puntato tutto quello che aveva, assieme ad Hal Laboratory, sul cavallo fortunato, ma le cose non sono andate proprio in questa maniera. Prima di tutto il progetto di un picchiaduro partì dalla mente di Masahiro Sakurai che sottopose la sua intuizione direttamente a Satoru Iwata (ex CEO della Grande N deceduto nel 2015 ed omaggiato anche in The Legend of Zelda: Breath of the Wild tra i vari).

Però quello arrivato sullo schermo dei test era un altro gioco dal titolo Dragon King: The Fighting Game (Kakuto – Geemu Ryuoh) che, inizialmente, era previsto per uscire su SNES. Sakurai però non era troppo entusiasta della cosa, troppo banale e simile agli altri picchiaduro già presenti sul mercato, perciò ebbe la brillante pensata di inserire un dannometro a percentuale per far volare fuori dalla piattaforma gli avversari.

Alla fine la spuntò lui, com’è ovvio che sia altrimenti non ne staremmo parlando, e Dragon King divenne il gioco che tutti noi oggi possiamo vedere senza che ne rimanesse traccia, o quasi. Oltre ai danni percentuali che vanno ad influire sulla forza di gravità, un residuo è rinvenibile nelle mosse di Captain Falcon visto che, la saga di F – Zero, non aveva delle modalità di combattimento e quindi occorreva creare delle nuove tecniche per questo personaggio.

Realizzato relativamente in economia, questo lo si può dedurre dal design dei mid boss davvero poligonali, da alcune arene, dal numero ristretto di personaggi giocabili e dalla parte finale del gioco dove bisogna “colpire” i nomi dei titoli di coda, il gioco venne pubblicizzato con il contagocce e, inizialmente, si pensava di tenerlo “relegato” solo tra le terre del Sol Levante. Il successo però travalica ogni frontiera ed è per questo che, per fortuna, il gioco è arrivato sino a noi.

Considerazioni (e colpi) finali

In sostanza, quello che ci si è ritrovati tra le mani, è stato un titolo picchiaduro davvero fuori dagli schemi dove era possibile giocare addirittura in quattro e dotato di un manuale molto fumettoso come a voler rispecchiare l’elemento fanciullesco del titolo. Inoltre non va dimenticato che il tutto era condito dalla giusta dose di nostalgia soprattutto grazie alle musiche provenienti dai diversi mondi videoludici, in primis quelle del buon Kōji Kondō, che hanno reso l’intera esperienza ancora più completa ed appassionante.

E pensare che il caro Super Smash Bros. è arrivato solo un anno dopo il primo Mario Party (altra chicca del retrogaming che oggi è arrivato al diciassettesimo capitolo intitolato Superstars) dove lo “scontro” era decisamente più mite, ma non per questo meno divertente! Oggi la serie è diventata molto più ricca e completa grazie ai capitoli successivi quali il Melee per GameCube, più che consigliato, il Brawl per Wii, i capitoli appositi per 3DS e Wii U ed infine l’Ultimate che continua ad appassionare su Nintendo Switch.

Ad ogni modo, visto che sull’appena citata Switch stanno comparendo sempre più giochi per Nintendo 64, non sarebbe affatto male vedere anche questo titolo tra quelli che la Grande N ha messo a disposizione. In attesa di scoprirli, anzi di riscoprirli, allora perché non rispolverare questo gioco se avete ancora un Nintendone? In alternativa vi consigliamo di recuperare la canzone apposita degli Starbomb per un veloce ripasso musicale.

Se poi volete recuperare altri titoli della Grande N, e non solo, al miglior prezzo di sempre, allora vi consigliamo di cliccare qui, mentre, per essere sempre aggiornati sui videogiochi di ieri e di oggi, vi aspettiamo su tuttoteK! Per il resto, buone botte a tutti!