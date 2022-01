Horizon Forbidden West: lo State of Play dedicato è sempre più vicino?

Continuano a moltiplicarsi i rumor che vedono al centro l’imminente e vociferato State of Play di Febbraio, che sarà dedicato ad Horizon Forbidden West

Non ci sono assolutamente dubbi che Horizon Forbidden West sia uno dei titoli più attesi di tutto il 2022. I fan, dato che sono oramai passati 5 lunghi anni dal debutto ufficiale del franchise, sono sempre più avidi di nuove informazioni in merito a questo nuovo capitolo, complici anche le news trapelate sin dal reveal della produzione firmata Guerrilla Games. Un’attesa ormai quasi giunta al termine, dato che mancano circa 6 settimane all’uscita del gioco, ma che è stata acuita ulteriormente dal rinvio subito a nel 2021. E tanto per girare ulteriormente il coltello nella piaga, si moltiplicano ulteriormente i rumor relativi al presunto State of Play di Febbraio, che avrà il titolo tra i suoi protagonisti.

Horizon Forbidden West: si avvicina lo State of Play dedicato?

Nel corso dei mesi, Sony ha rilasciato un consistente numero di informazioni relative al gioco Guerrilla, ma pare che si stia avvicinando la presentazione ufficiale, che andrà ad accompagnare l’imminente lancio sul mercato. A corroborare le speculazioni in merito a questo evento dedicato, ci ha pensato il solito Tom Henderson, secondo il quale un nuovo State of Play sarebbe previsto per il prossimo 3 di Febbraio, una data che cadrebbe a fagiolo per offrire l’ultima anticipazione in merito alla prossima avventura di Aloy. L’appuntamento in questione servirebbe anche per dare spazio all’atteso Hogwarts Legacy, mentre per poter avere nuovi dettagli in merito all’appena svelato PlayStation VR 2 sarebbe stato pianificato un ulteriore evento nel mese di Marzo.

Il terzo mese del 2022, inoltre, potrebbe servire anche per ricevere qualche aggiornamento relativo ad un altro dei giochi più attesi dell’anno, ovvero quel God of War Ragnarok che avrebbe dovuto vedere la luce lo scorso anno, e a cui si potrebbero accompagnare altri grandi titoli in uscita nell’ultimo trimestre. Ovviamente, al momento, Sony non ha annunciato alcuna data ufficiale, pertanto trattandosi di una voce di corridoio vi invitiamo, come sempre, a prendere la notizia con tutte le cautele del caso.

