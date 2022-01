PS5: Mark Cerny deposita un brevetto per la retrocompatibilità

Il lead architect di PS5, Mark Cerny, ha depositato un nuovo brevetto legato alla retrocompatibilità della console: possibili novità in arrivo?

Se c’è un settore in cui Xbox ha superato in scioltezza il mondo PlayStation, è sicuramente per quanto riguarda la retrocompatibilità software, con le console Microsoft che sono in grado di permettere la fruizione di quasi la totalità di titoli usciti sui vari hardware della casa di Redmond. La situazione, però, stando ad un post di Shaun McIlroy, potrebbe cambiare molto presto, dato che il lead architect di PS5, Mark Cerny, ha da poco depositato un nuovo ed interessante brevetto, proprio legato alla funzionalità in questione.

PS5 e retrocompatibilità: Mark Cerny deposita un nuovo brevetto

Come si legge all’interno del post comparso su Twitter, e che come sempre vi proponiamo nella news, il brevetto in questione parla di una retrcompatibilità basata sull’utilizzo di spoof clock e fine grain frequency control. Dato che l’ultima console di Sony risulta già in grado di far girare software PS4 (seppur con qualche limite), non è da escludere come la funzionalità in questione possa fare riferimento alla compatibilità con produzioni PS1, PS2 e PS3. Il che non sarebbe certo un colpo da poco, vista la mole di classici che sono stati negli anni resi disponibili su tali sistemi, con molti brand come Resistance e Killzone che hanno oramai fatto perdere le loro tracce già da molti anni.

Naturalmente soltanto il tempo potrà dirci quali sarà l’effettivo utilizzo di questo brevetto legato alla retrocompatibilità, e se mai questo verrà reso disponibile per PS5. Di sicuro si tratta di un’ipotesi da non escludere a priori, visto il modo in cui Sony sta cercando di uniformare la propria offerta a quella di Xbox, come dimostrano anche le voci relative al competitor della casa nipponica in ottica Game Pass.

