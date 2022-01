Respawn Entertaiment: il director del nuovo gioco lascia lo studio

Il creative director di Respawn Entertaiment ha di recente lasciato lo studio videoludico: egli si trovava attualmente al lavoro su un nuovo gioco FPS e singleplayer

Respawn Entertaiment ha ormai raggiunto uno status piuttosto importante grazie al successo di Apex Legends. La popolarità ottenuta da questo titolo ha dunque portato lo studio a concentrarsi soprattutto sul supporto di quest’IP, finendo per trascurare la serie di Titanfall e di conseguenza lasciando delusi gran parte dei giocatori e fan. Ma tra gli ulteriori piani in programma, si è saputo da diverso tempo come Respawn stia attualmente lavorando a un seguito di Star Wars Jedi: Fallen Order. In più, le novità da parte dello studio non sono finite qui: infatti, a luglio dello scorso anno è apparso su Twitter un annuncio di lavoro pubblicato dal creative director Mohammad Alavi, riguardante la ricerca di qualcuno che si unisse allo studio per la realizzazione di un titolo singleplayer. E nonostante egli abbia abbandonato solo nelle ultime ore Respawn Entertaiment, pare che il team di sviluppo non altererà in alcun modo i lavori in corso, continuando dunque la creazione di questo nuovo gioco sparatutto.

Il nuovo gioco dell’ex director di Respawn Entertaiment

Mohammad Alavi ha annunciato la sua partenza da Respawn Entertaiment attraverso dei tweet pubblicati sul noto social media, raccontando di essere pronto a intraprendere la sua prossima avventura. L’ex di Respawn ha avuto una carriera piuttosto lunga all’interno dell’industria videoludica, creando giochi per 18 anni tra gli studi di Infinity Ward e Respawn Entertaiment. Dicendosi triste per il doversi dividere da quella che è diventata come un’altra sua famiglia, si mostra comunque eccitato per il futuro che lo attenderà. Tra i lavori più recenti a cui egli avrebbe contribuito, troviamo un nuovo gioco in via di sviluppo da Respawn Entertaiment, un progetto ancora non rivelato che apparentemente assumerebbe la forma di un titolo FPS e totalmente in singleplayer.

(1/2) Today was my last day at Respawn Entertainment. It feels surreal. I've made games for 18 years ever only at two companies: Infinity Ward and Respawn. 11 of those years have been at Respawn, a company I helped form. — Badmofo | Mohammad Alavi (@iambadmofo) January 11, 2022

Nonostante l’abbandono del director, lo studio sembra comunque voler procedere nella produzione di questo progetto, e si parla di un arrivo programmato per il 2024 o il 2025. Dopotutto, già nei rumor precedenti era emerso come ci si trovasse ancora agli inizi dello sviluppo, dunque le tempistiche non sarebbero poi così poco verosimili. Tra le certezze che ci sentiamo di poter affermare, vi è la totale impossibilità di un Titanfall 3, riconfermata più volte anche da Respawn. Il nuovo gioco non avrà nulla a che vedere con i titoli attualmente esistenti o in produzione, come Apex Legends o Star Wars, ma sarà un Tripla A che si porrà come principi fondamentali i concetti di “mobilità” e “stile”.

