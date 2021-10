Hell Let Loose: nessun piano per le versioni Xbox One e PS4

Stando al CEO di Black Matter, pare proprio che al momento lo studio non abbia piani relativi al porting di Hell Let Loose per Xbox One e PS4

Non ci sono dubbi che Hell Let Loose presenti un peculiare gameplay nell’ambito dei giochi di guerra, lontano anni luce dall’animo arcade che caratterizza produzioni come Call of Duty. Lo shooter ambientato durante il secondo conflitto mondiale, difatti, basa tutta la sua forza sulla tattica, la strategia e la comunicazione tra i player, tutti elementi indispensabili per avere la meglio nel corso delle battaglie multigiocatore. Il titolo, dopo un corposo periodo in early access su PC, è ora disponibile anche per console, sebbene il team si sia concentrato soltanto sulle versioni per PS5 e Xbox Series X/S. Un qualcosa di davvero insolito, in un periodo in cui le produzioni cross-gen sono all’ordine del giorno. E che sembra destinato a non subire variazioni, almeno per il momento, per quanto concerne ipotetiche release per PS4 e Xbox One.

Hell Let Loose: le versioni PS4 e Xbox One non sono al momento previste

A fare chiarezza attorno alla situazione, ci ha pensato direttamente il CEO di Black Matter, Max Rea, parlando ai microfoni di The Loadout ha confermato come, al momento, il team non abbia pianificato nulla per quanto concerne le versioni old gen del proprio titolo. Sebbene non abbia escluso a priori l’ipotesi, ha comunque sottolineato come portare il gioco (che non è mai stato pensato per console) su PS5 e Xbox Series X/S, si sia rivelato una vera sfida. Proprio per questo motivo, allo stato attuale, non sembra esserci spazio per un porting al ribasso.

Queste le parole di Max Rea:

“Se devo essere schietto e sincero non posso che dire di no, non ci sono piani in merito, giusto per dare una risposta rapida e brutale. Ciò che potete vedere su console è il risultato di un duro lavoro svolto durante il periodo di early access. Oltre al concretizzarsi degli sforzi fatti per portare su queste macchine un gioco che non era stato progettato per funzionare su console.”

Vi ricordiamo che Hell Let Loose è disponibile su PC, Xbox Series X/S e PS5, con i possessori della console Sony che potranno scaricarlo gratuitamente, per tutto il mese di Ottobre, se iscritti a PlayStation Plus.

Lo avete provato? Siamo curiosi di conoscere le vostre impressioni, che vi invitiamo a condividere con noi di tuttoteK, magari dopo aver dato anche uno sguardo alle offerte presenti su Instant Gaming.