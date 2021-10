Animal Crossing New Horizons: la data del nuovo Direct

Dopo l’annuncio al Nintendo Direct, Animal Crossing: New Horizons ottiene la data in cui verranno svelati i nuovi contenuti

Durante in Nintendo Direct che ha avuto luogo il 23 settembre, fu anche data la conferma di un piccolo annuncio riguardante Animal Crossing: New Horizons, dove sono state promesse novità e nuovi contenuti per il gioco in arrivo. Adesso, giunge la conferma del giorno in cui il suddetto aggiornamento verrà presentato, e che arriverà sulle console dei giocatori a partire da Novembre.

La data del nuovo Direct di Animal Crossing: New Horizons

Il gioco uscì poco prima dell’inizio della primavera dello scorso anno, diventando uno dei giochi più amati nel periodo di quarantena per via della pandemia, grazie alla sua atmosfera spensierata e alla possibilità di interagire con le persone attraverso un videogioco. Ci sono stati vari aggiornamenti stagionali e limitati al periodo d’uscita, che hanno arricchito il nuovo capitolo della serie con piccole aggiunte variegate e simpatiche, per personalizzare il proprio mondo di gioco. Finora, Nintendo ha confermato che a Novembre tornerà il noto personaggio Brewster con il suo café The Roost; si pensa dunque che ci siano altre importanti novità in questo nuovo Direct dedicato ad Animal Crossing: New Horizons.

[Announcement]

The #AnimalCrossing: New Horizons Direct will air on Oct. 15 at 7am PT! Tune in for roughly 20 minutes of information about the content coming to Animal Crossing: New Horizons in November. #ACNH pic.twitter.com/gc7rfFoxpk — Isabelle (@animalcrossing) October 6, 2021

Intanto, si è venuti a sapere attraverso un tweet dall’account ufficiale del gioco che lo showcase durerà all’incirca 20 minuti. I fan attendono da tempo qualche nuovo grosso aggiornamento dopo l’ultimo più corposo rilasciato a marzo, ben sette mesi fa, e Nintendo stessa ha riconosciuto come ci sia stata una quantità esigua di contenuti negli ultimi tempi. Forse questi mesi saranno serviti a preparare qualche grande sorpresa, da tenere in serbo per i giocatori giusto in tempo per il rilascio di Nintendo Switch OLED. Ad ogni modo, scopriremo tutto la settimana prossima, il 15 ottobre alle 16 italiane.

