Hades: la versione PS4 del titolo è stata valutata in Corea

Udite udite: la versione PS4 di Hades è stata valutata di recente in Corea del Sud, ormai l’annuncio ufficiale dovrebbe essere imminente

Di Hades, l’insolito quanto riuscito titolo indie rogue-like di Supergiants Games, ve ne abbiamo ormai parlato fin quasi allo sfinimento. Questo non solo nella nostra corposa recensione (siete sempre in tempo per dargli un’occhiata), ma anche in occasione degli ultimi The Game Awards in cui il titolo in questione ha ricevuto diverse nomine e non sono mancati neanche i (meritati) premi.

In parole povere, Hades è stato uno dei migliori giochi del 2020, e probabilmente uno dei migliori giochi da considerare nel passato videoludico recente, quindi non sorprende che coloro che non hanno avuto la possibilità di giocarci ne stessero aspettando con impazienza il rilascio sulle loro piattaforme di riferimento. Il gioco deve ancora essere lanciato per PlayStation o Xbox, ma sembra che potrebbe cambiare molto presto: è appena emersa in rete una valutazione per la versione PS4 di Hades. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.

Hades: lo sbarco su PS4 e Xbox One sembra ormai imminente, ad occuparsi della pubblicazione sarà il colosso dell’intrattenimento videoludico Take-Two Interactive?

Ad Hades in versione PS4 è stata recentemente assegnata una classificazione in base all’età dal Comitato di valutazione e amministrazione sud-coreano, un ente di certificazione dei contenuti delle opere digitali. Curiosamente, Take-Two Interactive è riportata come publisher del gioco, anche se Supergiant Games lo ha pubblicato personalmente su PC e Switch.

Ovviamente, questo non conferma ufficialmente il lancio del gioco su PlayStation (e c’è anche la questione di quando arriverà la versione Xbox), ma onestamente, sembra ormai solo una questione di tempo prima che ciò accada. Non sarebbe sorprendente vedere un annuncio nel prossimo futuro.

Vi ricordiamo, infine, che Hades è attualmente disponibile su Nintendo Switch e PC. Nella nostra recensione del gioco, gli abbiamo assegnato un punteggio di 9,4/10, sostenendo che: “Il gioco, sebbene non esente da minime sbavature tecniche, ha praticamente messo in forno la ricetta del roguelike perfetto“. Sapevate che in origine il protagonista del gioco avrebbe dovuto essere un altro?

Vi terremo aggiornati su tutti i futuri sviluppi in merito.