Uci Cinemas pronta a ripartire con una entusiasmante novità

Anche la catena Uci Cinemas ripartirà dal 20 maggio, ma con una sorpresa entusiasmante: l’inaugurazione un nuovo multiplex a Roma, il Luxe Maximo

Anche in Italia, dopo i vari rumours trapelati negli scorsi mesi, le grandi catene riapriranno le sale dal 20 maggio. Uci Cinemas è una di queste. Sebbene infatti alcune realtà sono già ripartite come quella del Metropolis Multicine, la ricca offerta cinematografica dell’Uci può vantare 43 strutture multiplex e 440 schermi. Non a caso è considerato il circuito più importante in Italia. Vi segnaliamo in particolare l’accesso agli schermi nella città di Alessandria, Arezzo, Bicocca, Casoria, Como, Curno, Ferrara, Firenze, Fiumara Genova, Fiume Veneto, Gioia del Colle, Lissone, Marcianise, Meridiana Bologna, Certosa Milano, Milanofiori, Molfetta, Orio, Piacenza, Porta di Roma, Reggio Emilia, Romaest, Romagna, Sinalunga, Torino Lingotto, Verona e Luxe Palladio Vicenza e Luxe Marcon Venezia.

L’inaugurazione del nuovo multiplex: Il Luxe Maximo

Insieme alla riapertura delle sale, un’altra entusiasmante notizia giunge dalla famosa catena: l’inaugurazione di un nuovo multiplex a Roma, chiamato Luxe Maximo. Situato all’interno del Maximo Shopping Center, via Laurentina 865, la struttura sarà all’avanguardia in molti aspetti, non solo visivi come vi aspettereste. In primis la presenza di poltrone reclinabili di ultima generazione disposte in un modo che consente di avere un importante comfort durante la visione. Inoltre un aspetto molto curato è stato quello legato alla consumazione di cibo e bevande, cercando un maggiore rapporto con il consumatore che non si limita alla sola visione del prodotto audiovisivo. Difatti ci sarà ad esempio l’Oscar’s Bar, dove si potrà godere di cocktail, aperitivi, vini di qualità e birre artigianali. Tutto ciò è ovviamente accompagnato dai nuovi protocolli di sicurezza, nei quali riporre fiducia.

Ramon Biarnès, Managing Director Odeon Cinemas Group Southern Europe (Spagna, Italia, Gemania e Portogallo) ha dichiarato:

Siamo felici di dare il benvenuto ai nostri ospiti per vivere di nuovo insieme l’emozione del cinema sul grande schermo dal 20 maggio. I nostri colleghi hanno lavorato instancabilmente per garantire di essere pronti a riaprire in sicurezza, e vorremmo ringraziarli enormemente per i loro incredibili sforzi e il continuo duro lavoro. Sappiamo che i nostri clienti sono entusiasti di tornare e non vediamo l’ora di poter vivere di nuovo insieme la magia del cinema, con la nostra passione, offrendo un’esperienza entusiasmante. Il benessere dei nostri ospiti e dei nostri colleghi è la nostra massima priorità e in tutti i nostri siti saranno presenti tutte le misure di sicurezza indicate dalle disposizioni, con rigorosi protocolli di distanziamento sociale in atto, per garantire che gli spettatori possano godersi l’esperienza cinematografica Uci nell’ambiente più sicuro.