Chivalry 2: svelati i giorni dell’open beta

Siamo prossimi all’uscita del tanto atteso Chivalry 2, sotto l’ala del publisher Tripwire Interactive, e nel frattempo sono state svelate le date di inizio e di fine della open beta alla quale potranno partecipare tutti i giocatori

Il seguito di quell’inaspettato successo che risponde al nome Chivalry: Medieval Warfare esiste veramente, e arriverà sugli scaffali dei negozi molto più presto di quanto si potrebbe immaginare: come era già stato precedentemente rivelato, Chivalry 2 uscirà il prossimo 8 giugno con supporto cross-play per PC (tramite Epic Games Store), PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X/S, sotto il publisher Tripwire Interactive (Killing Floor, Red Orchestra, Maneater). Nell’attesa, i giocatori di tutto il mondo potranno provare un assaggio di Chivalry 2, la cui open beta sarà disponibile a brevissimo. Vediamo quindi di seguito le date e i dettagli.

Video d’annuncio dell’open beta di Chivalry 2

L’annuncio dell’open beta è stato fatto tramite un video trailer alquanto interessante. Esso infatti presente varie immagini di gioco, mentre sentiamo gli sviluppatori commentare ogni loro scelta e ogni nuova aggiunta che Chivalry 2 presenta rispetto al precedente capitolo. Potremo trovare un contesto narrativo che dia uno sfondo a tutte le vicende e tutte le battaglie del gioco, una dettagliata personalizzazione dei personaggi (così da rendere ogni personaggio unico), tanti nuovi scenari per epiche battaglie e così via. Da notare è la particolarità dello scenario Coxwell, che mette in scena una battaglia in cui i giocatori nella squadra di difesa vestiranno i panni di contadini a cui viene attaccato il villaggio da parte di una delle due fazioni del gioco.

Alla fine del video, possiamo vedere finalmente le date: oltre alla conferma della data d’uscita, possiamo anche vedere la durata dell’open beta di Chivalry 2. Essa inizierà il 27 maggio e finirà il 1 giugno, e sarà in cross-play come per le release finale. Per chi non conoscesse la serie, Chivalry è un action in prima persona che mette in scena epiche battaglie in scenari medievali in cui vengono contrapposte due fazioni, tutto in multiplayer online. Ad ottobre 2014, quindi a due anni di distanza dalla prima release per PC, il primo capitolo aveva venduto 2 milioni di copie.

